Os torcedores de Barcelona e Real Madrid anseiavam pelas escalações das equipes para a final da Copa do Rei. E o técnico merengue Carlo Ancelotti abriu a série divulgando os 11 atletas que iniciarão o clássico que vale o título nacional quase duas horas antes de a bola rolar.

A principal novidade na formação dos Blancos fica por conta de Kylian Mbappé. O craque francês contundiu o tornozelo na eliminação diante do Arsenal, na Champions League, e nem sequer viajou para os dois compromissos posteriores de sua equipe. De volta à disponibilidade, o astro iniciará "El Clásico" no banco de reservas, em decisão tomada pelo comandante italiano.

Havia também certa preocupação no sistema defensivo do clube da capital. Camavinga, que seria utilizado na lateral-esquerda, não atua mais na temporada também por lesão. A escolha de Ancelotti foi Mendy, preterindo Fran García, devido à pouca experiência do jovem defensor em grandes partidas.

⚪ Escalação do Real Madrid para o duelo com o Barcelona

⚽ GOL: Thibaut Courtois

⚽ LTD: Lucas Vázquez

⚽ ZAG: Antonio Rüdiger

⚽ ZAG: Raúl Asencio

⚽ LTE: Ferland Mendy

⚽ MEI: Aurélien Tchouaméni

⚽ MEI: Federico Valverde

⚽ MEI: Jude Bellingham

⚽ MEI: Dani Ceballos

⚽ ATA: Rodrygo

⚽ ATA: Vini Jr

Barcelona e Real Madrid se enfrentam em duelo válido pela grande final da Copa do Rei. A partida acontece neste sábado (26), no Estádio de La Cartuja, em Sevilla (ESP), às 17h (de Brasília), com transmissão ao vivo da ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming).