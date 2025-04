Barcelona e Real Madrid fazem final mais valiosa da história; veja valores

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (26) pela final da Copa do Rei. Juntos, os times protagonizarão a decisão com os elencos mais caros da história do futebol. O Lance! te mostra os valores do El Clásico.

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Yamal em ação pelo Barcelona (Foto: Fadel Senna/AFP)

De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do elenco do Real Madrid é de 1,27 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões). Em contrapartida, o time do Barcelona vale 1,02 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Juntos, os jogadores do El Clásico somam 2,29 bilhões de euros (R$ 14,7 bilhões), o maior da história das finais.

➡️Treinador da NBA se junta como proprietário de clube da Premier League

Veja a provável escalação e valor de mercado dos jogadores:

Barcelona

Szczesny (Goleiro) - 1 milhão de euros Jules Koundé (Defensor) - 60 milhões de euros Pau Cubarsí (Defensor) - 70 milhões de euros Iñigo Martinez (Defensor) - 5 milhões de euros Gerard Martín (Defensor) - 7,5 milhões de euros De Jong (Meio-campista) - 45 milhões de euros Pedri (Meio-campista) - 120 milhões de euros Dani Olmo (Meio-campista) - 60 milhões de euros Lamine Yamal (Atacante) - 180 milhões de euros Raphinha (Atacante) - 80 milhões de euros Ferran Torres (Atacante) - 28 milhões de euros

Lamine Yamal durante partida do Barcelona na Champions League (Foto: Reprodução/Barcelona)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

continua após a publicidade

Real Madrid

Thibaut Courtois (Goleiro) - 25 milhões de euros Fede Valverde (Defensor) - 130 milhões de euros Raul Asencio (Defensor) - 30 milhões de euros Antonio Rüdiger (Defensor) - 24 milhões de euros Fran García (Defensor) - 15 milhões de euros Tchouameni (Meio-campista) - 80 milhões de euros Modric (Meio-campista) - 5 milhões de euros Jude Bellingham (Meio-campista) - 180 milhões de euros Rodrygo (Atacante) - 100 milhões de euros Vinícius Júnior (Atacante) - 200 milhões de euros Kylian Mbappé (Atacante) - 170 milhões de euros