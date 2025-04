Endrick ainda nem completou 19 anos, mas já se destaca como um dos jogadores mais vitoriosos da nova geração. Com sete títulos conquistados como profissional, o atacante do Real Madrid é hoje o atleta Sub-20 com mais taças levantadas no futebol mundial. A lista pode crescer neste sábado (27), caso o time merengue vença o Barcelona na final da Copa do Rei, na Espanha.

No Palmeiras, clube onde se revelou, Endrick levantou cinco troféus: os Campeonatos Paulistas de 2022 e 2023, os Brasileirões de 2022 e 2023 e a Supercopa do Brasil de 2023. No Real Madrid, já venceu a Supercopa Europeia e o Mundial de Clubes da FIFA nesta temporada.

Com essas conquistas, o jovem supera nomes promissores como Zaïre Emery e Arda Güler em número de títulos antes dos 20 anos. Também já ultrapassa, nesse recorte, craques consagrados como Pelé, Ronaldo, Ronaldinho, Zico e Neymar, que não alcançaram mais de quatro taças na mesma faixa etária. No ranking histórico, só está atrás de Coutinho, revelado pelo Santos nos anos 1960, que somou dez títulos antes dos 20 anos.

Artilharia e marcas históricas na Copa do Rei

Além da chance de ser campeão, Endrick também disputa a artilharia da Copa do Rei. Com cinco gols, divide o topo do ranking com Ferrán Torres, do Barcelona, e Julián Álvarez, do Atlético de Madrid. O atacante brasileiro tem média de um gol a cada 70 minutos no torneio, sendo o primeiro jogador do Real Madrid a alcançar cinco gols em uma mesma edição desde Cristiano Ronaldo em 2012/2013.

Endrick levantando a Supercopa da Uefa (Foto: Divulgação/Endrick)

Caso termine como goleador da competição, Endrick será o primeiro brasileiro a conquistar esse feito desde Ewerthon, em 2006, pelo Zaragoza. Também quebraria um jejum de mais de duas décadas do Real Madrid, que não tem um artilheiro da Copa do Rei desde Raúl, em 2004.

Nesta temporada 2024/2025, Endrick soma 33 jogos, sete gols e uma média de um gol a cada 99 minutos. Os números impressionam ainda mais considerando que ele só completa 19 anos em julho de 2025. Até lá - e quem sabe até os 20 - ainda há tempo para mais taças e recordes.