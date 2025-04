Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (26), na final da Copa do Rei, e para a Meta IA, os merengues vão erguer a taça. A inteligência artificial do WhatsApp palpitou em um resultado de 2 a 1 para a equipe de Carlo Ancelotti, com gols de Vinicius Junior e Endrick. Para a ferramenta, Ferrán Torres balançará as redes para o time de Hansi Flick.

"O Real Madrid tem uma ligeira vantagem no retrospecto de confrontos diretos contra o Barcelona, especialmente em finais, o que pode influenciar o resultado. Além disso, Vinicius Jr. tem sido um jogador-chave para o Real Madrid em momentos decisivos", escreveu a Meta IA.

Barcelona x Real Madrid - Final da Copa do Rei

FICHA TÉCNICA

Data e horário: sábado, dia 26 de abril, às 17h (de Brasília)

Local: Estádio de la Cartuja, em Sevilla (ESP)

Onde assistir: ESPN e Disney+

Árbitro: Ricardo De Burgos Bengoetxea

VAR: Pablo González Fuertes

PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

Barcelona (Técnico: Hansi Flick)

Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Iñigo Martinez e Gerard Martín; De Jong e Pedri; Lamine Yamal, Dani Olmo e Raphinha; Ferran Torres.

Desfalques: Lewandowski, Baldé, Casadó, Ter Stegen e Bernal.

Dúvidas: Ronald Araújo.

Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Thibaut Courtois; Fede Valverde, Raul Asencio, Antonio Rüdiger e Fran García; Tchouameni e Modric; Rodrygo, Jude Bellingham e Vinícius Júnior; Kylian Mbappé.

Desfalques: Camavinga, Éder Militão, Carvajal e Alaba.

