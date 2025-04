Com gol de Jackson, Chelsea vence Everton e retorna ao G4

Com a reta final da Premier League se aproximando, o Chelsea segue na briga por uma vaga na próxima Champions League, e a vitória sobre o Everton por 1 a 0 foi mais uma etapa rumo ao futebol continental na próxima temporada. A partida válida pela 34ª rodada teve início às 8h30 (horário de Brasília) e os Blues venceram com um gol marcado por Nicolas Jackson.

Como foi o jogo?

A partida foi decidida com um gol marcado pelo atacante Nicolas Jackson aos 26 minutos do primeiro tempo. O lance teve origem em uma roubada de bola Enzo Fernández no meio campo, que serviu para o atacante senegalês finalizar de fora da área no canto do goleiro Jordan Pickford.

O que vem por aí para o Chelsea?

Com esta vitória sobre o Everton, o Chelsea chegou a 60 pontos e alcançou o 4˚ lugar na tabela da Premier League. Contudo, depende de uma derrota do Nottingham Forest contra o Manchester City nesta rodada - duelo entre 3˚ e 5˚ colocado, com 61 e 60 pontos respectivamente.

A tabela do time de Enzo Maresca pode ser considerada difícil dados os encontros marcados. Os Blues enfrentam Liverpool (em casa), Newcastle (fora), Manchester United (em casa) e fecham o campeonato enfrentando o Nottingham Forest fora de casa. Dos quatro duelos restantes, um é contra o virtual campeão e dois são contra concorrentes diretos por uma vaga na Champions League.

Nicolas Jackson marcou o gol da vitória do Chelsea sobre o Everton (Foto: JUSTIN TALLIS / AFP)