Espanha condena pessoas a prisão por pirataria em transmissão de futebol

Cinco pessoas foram condenadas a prisão, na Espanha, por pirataria de transmissão de partidas de futebol de plataformas protegidas para público sem assinatura. Os réus foram considerados culpados pelo Tribunal Provincial de Coruña por crime contra a propriedade intelectual.

continua após a publicidade

➡️ Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas

Os indivíduos se autodenominavam sócios do site "rojadirecta.com", que fornecia transmissão de partidas esportivas. As transmissões eram pirateadas de sites por assinatura e compartilhadas para o público geral.

Segundo o site de notícia espanhol "Marca", os cinco réus foram condenados a seis meses de prisão e a decisão não cabe recurso. Além da pena, os condenados foram proibidos de exercerem função de administrador e/ou gestor de servidores de sites desse estilo.

continua após a publicidade

➡️Jornalista analisa polêmica antes de Barcelona x Real Madrid: ‘Tensão máxima’

O tribunal decidiu que os suportes utilizados pelos condenados e todos os dados encontrados neles deverão ser eliminados completamente. Seis sites, junto com aplicativos criados por um dos cinco indivíduos, serão removidos por permitirem que pessoas assistissem partidas de futebol de graça.

Na Espanha, Barcelona e Real Madrid fazem final mais valiosa da história

Cinco pessoas foram condenadas a prisão, na Espanha, por pirataria. Gavi, do Barcelona, e Vini Jr, do Real Madrid, disputam bola em clássico espanhol. (Foto: Laurent Lairys / Agence Locevaphotos / Alamy Stock Photo)

Barcelona e Real Madrid se enfrentam neste sábado (26) pela final da Copa do Rei. Juntos, os times protagonizarão a decisão com os elencos mais caros da história do futebol.

continua após a publicidade

De acordo com o Transfermarkt, o valor de mercado do elenco do Real Madrid é de 1,27 bilhão de euros (R$ 8,2 bilhões). Em contrapartida, o time do Barcelona vale 1,02 bilhão de euros (R$ 6,5 bilhões). Juntos, os jogadores do El Clásico somam 2,29 bilhões de euros (R$ 14,7 bilhões), o maior da história das finais.

Confira os jogos de hoje na Espanha, horários e onde assistir ao vivo

Copa do Rei (Final)

Barcelona x Real Madrid – 17h – ESPN e Disney+

Campeonato Espanhol (Segunda Divisão)

Albacete x Cartagena – 9h – Disney+

Real Oviedo x Levante – 11h15 – Disney+

Granada x Elche – 13h30 – Disney+

Mirandés x Burgos – 13h30 – Disney+