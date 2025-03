Escalações de Alemanha x Itália: times definidos para a Nations League

A Alemanha recebe a Itália neste domingo (23), pelo jogo de volta das quartas de final da UEFA Nations League, em Dortmund.

A bola começa a rolar às 16h45 (de Brasília), no Signal Iduna Park, em Dortmund. Na partida de ida, os alemães venceram em Milão pelo placar de 2 a 1.

Os alemães jogam pelo empate para avançar. Os italianos precisam vencer por dois gols de diferença para se classificar ou por um gol para levar a decisão à prorrogação.

Como chegam as duas Seleções:

A Alemanha, junto com a Espanha, está invicta na UEFA Nations League e busca a vitória contra a Itália para manter esse posto.

Na fase de grupos, a Azzurra somou 13 pontos no Grupo 2, mesma pontuação da França. Por isso, ficou em segundo lugar na chave pelo saldo de gols. A Seleção perdeu os últimos dois jogos na competição.

Já a Alemanha. encerrou a primeira fase com 14 pontos, sendo quatro vitórias e dois empates em seis jogos. A Seleção está invicta há oito partidas e busca um título inédito. O time não perde para os italianos desde a semifinal da Euro de 2012. Desde então, foram seis jogos, com duas vitórias e quatro empates.

No duelo de ida, a Alemanha ganhou de virada da Itália, por 2 a 1, no estádio Giuseppe Meazza (San Siro). Tonali abriu o placar para os italianos. No segundo tempo, a Alemanha construiu o empate logo aos três minutos, com Kleindienst. A virada veio aos 30, com Goretzka.

Seleção da Itália fez o reconhecimento do gramado do Signal Iduna Park, em Dortmund. (Foto: Divulgação / Nazionale Italiana)

Escalações de Alemanha e Itália:

ALEMANHA (Técnico: Julian Nageslmann):

Baumann; Kimmich, Rudiger, Tah, Schlotterbeck e Mittelstãdt; Stiller e Goretzka; Sané, Musiala e Kleindienst

(Técnico: Luciano Spaletti):

Donnarumma; Di Lorenzo, Buongiorno, Bastoni; Gatti, Barella, Ricci, Tonali, Udogie; Maldini e Kean.

*Desfalques da Alemanha: Aleksandar Pavlovic, Florian Wirtz, Kai Havertz e Niclas Füllkrug

*Desfalques da Itália: Mateo Retegui