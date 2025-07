Kompany vê Bayern como um dos favoritos no Mundial e trunfo sobre a Champions

Vincent Kompany vê o Bayern de Munique como um dos favoritos no Mundial e um trunfo em relação a Champions League. No entanto, o treinador vê o duelo contra o PSG de forma muito equilibrada e busca uma vitória a qualquer custo.

- Não olho para números e estatísticas. Entendo como tudo pode ser percebido, mas temos que trabalhar primeiro. Podemos falar sobre favoritos, mas, no final das contas, o que importa é um time que sairá vitorioso. Agora temos que fazer tudo o que pudermos para vencer.

Além do favoritismo, o comandante vê o Bayern com um trunfo importante no Mundial, que é o elenco completo. Na reta final da Champions League, os bávaros sofreram com lesões e deixaram a competição nas quartas de final.

- Sou alguém que fala sobre todo o contexto. Tivemos nove jogadores lesionados contra a Inter nas quartas de final da Champions. Agora estamos aqui hoje e estamos em uma posição completamente diferente; não temos mais nove jogadores lesionados. Perdemos muitas chances naquela época e espero que possamos aproveitá-las amanhã. O importante é que queremos chegar à próxima fase e que os jogadores estejam fazendo tudo o que podem para isso.

