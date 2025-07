O zagueiro brasileiro Lucas Africo terminou sua temporada mais sólida em Portugal à frente do Farense. Após atuar na liga do Azerbaijão, o ex-Santos voltou ao futebol português para se firmar como um dos líderes defensivos da equipe, participando de 21 jogos da Liga Portugal 2024/25 - seu maior número de partidas no país em uma única época.

Devido ao destaque, o Lance! teve acesso que o zagueiro tem recebido sondagens de clubes da Europa, incluindo de Portugal, para a próxima temporada.

— Sim, estou tendo sondagens de países como Grécia, Emirados Árabes, Turquia, Brasil e Portugal

também — revelou o defensor, que já defendeu Flamengo-SP, Londrina, Marítimo, Estoril, Gabala, além do Santos.

No Farense, Lucas explicou seu acordo inicial era válido por um ano com renovação automática por mais uma temporada, caso jogasse 25 partidas oficiais com mais de 60 minutos cada e o clube permanecesse na elite.

No entanto, o Farense foi rebaixado, o que encerrou seu contrato automaticamente após 20 jogos, deixando o zagueiro livre para avaliar seus próximos passos. Sobre a queda, Africo lamentou o resultado e exaltou o empenho da equipe.

— A luta foi grande, foi desde o início do Campeonato Português. Tivemos aquelas seis primeiras derrotas, depois reagimos, melhoramos, ficamos ali próximos de sair da zona de rebaixamento por muitos e muitos jogos. Tivemos muitas oportunidades e não conseguimos. Toda vez que íamos, só bastava uma vitória pra sairmos da zona de rebaixamento, e foi uma luta gigantesca durante a temporada toda, foi bem desafiado. Infelizmente não conseguimos nossos objetivos, descemos de divisão, mas faz parte do futebol, acontece. Infelizmente foi conosco, mas é seguir em frente, cabeça erguida, e é isso: olhar pra frente porque o futuro já está aqui, próximo.

Números de Lucas Africo pelo Farense: destaque

Mesmo com a queda à segunda divisão portuguesa, o desempenho individual chamou a atenção da liga. O defensor registrou média de 1,6 desarmes por jogo e impressionantes 4,8 cortes por partida, números que confirmam seu poder de antecipação e consistência na marcação.

Além da solidez na defesa, o brasileiro também contribuiu ofensivamente: teve uma média de 1,28 gols esperados ao longo da temporada, algo raro para um zagueiro. Seu único gol marcado foi contra o Sporting, campeão português, na derrota por 3 a 1. Seu único gol na época foi ainda mais marcante — balançou as redes justamente contra o campeão do campeonato, dando esperança à equipe num dos duelos mais difíceis do ano.

Gyokeres comemorando gol pelo Sporting (Foto: Reprodução/Sporting)

Africo abre o jogo sobre retorno a Portugal

Decidi voltar pra Portugal por questões pessoais primeiramente, depois por conhecer o país e saber da qualidade de vida. É um país muito bom de se viver, ainda mais depois que temos filho. É um país seguro onde as crianças vivem bem, onde a família vive bem. Então eu já sabia de todo o contexto de Portugal. O clube também me chamou a atenção, sabia que era um bom clube, numa boa cidade — pronto, ia viver muito bem em Portugal, isso nós tínhamos certeza e foi o que aconteceu. Vivemos muito bem, minha família gostou demais de morar no Algarve, em Faro, e fomos muito felizes. A temporada, no final de tudo, não correu como esperado, não foi o que planejamos, mas foi uma boa temporada tirando o

resultado final em si. Durante a temporada foi boa porque eu fui muito feliz no clube, foi um dos melhores lugares que eu já passei, que eu já joguei.

