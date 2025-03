Argentina terá retorno importante para jogo contra o Brasil

De olho no Superclássico das Américas, a seleção argentina terá reforço de peso no meio de campo, pela 14ª rodada das eliminatórias para a Copa do Mundo de 2026. O meia Rodrigo De Paul, que ficou fora da vitória sobre o Uruguai por 1 a 0, por desconforto muscular, volta ao time titular de Lionel Scaloni. O clássico entre Brasil e Argentina acontece na próxima terça-feira (25), às 21h (de Brasília), no Monumental de Nuñez.

Desfalque na última rodada, De Paul não se preocupa com o grande confronto desta rodada. O meia atuou durante 40 minutos no treino contra a seleção argentina sub-20, realizado no último sábado (22). Questionado se voltaria ao time titular nesta partida, o camisa 5 enfatizou que espera jogar mais uma vez contra o Brasil.

- É uma decisão da comissão técnica, mas estou disponível. Jogos como esse são os melhores. Já enfrentei o Brasil várias vezes e espero poder estar lá novamente - disse Rodrigo De Paul.

De Paul fez questão de ressaltar que o maior clássico das Américas é entre Brasil e Argentina. O meia destacou que, além de ser assistido no mundo inteiro, é o confronto mais importante da competição.

- Nosso clássico é contra o Brasil, porque é assistido no mundo todo. É o mais importante, e esse vai ser ótimo - destacou o camisa 5.

Desde sua primeira convocação em 2019, De Paul tem 75 partidas pela seleção principal. A Argentina lidera as eliminatórias com 28 pontos, seguida pelo Equador, com 23, e o Brasil, com 22.

Rodrigo De Paul em ação com a camisa da Argentina (Foto: ANDREJ ISAKOVIC / AFP)

Próximos jogos da Argentina nas eliminatórias

Argentina x Brasil - terça-feira, 25/03, às 21h, Monumental de Nuñez.

Chile x Argentina - quinta-feira, 05/06, a definir

Argentina x Colômbia - terça-feira, 10/06, a definir