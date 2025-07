PSG x Bayern de Munique: um duelo gigante na Europa

No dia 5 de julho de 2025, PSG e Bayern se enfrentaram nas quartas de final do Mundial de Clubes.

A final de 2019/2020 foi marcada pela vitória do Bayern por 1 a 0, com gol de Coman.

Os clubes têm 14 confrontos, com leve vantagem do Bayern em vitórias.

Poucos confrontos da Liga dos Campeões da Europa reúnem tanta expectativa quanto PSG x Bayern de Munique. Duas potências do futebol europeu, os clubes têm histórico de grandes investimentos, elencos estrelados e campanhas marcantes no cenário continental. Sempre que se enfrentam, é garantia de espetáculo — e de um duelo equilibrado que transcende o campo.

Apesar de terem trajetórias diferentes em termos de tradição, os dois times protagonizaram duelos decisivos, como na histórica final da Champions League de 2019/2020. De um lado, o Bayern, heptacampeão europeu e dono de uma das gestões mais vitoriosas da Europa. Do outro, o PSG, símbolo da nova era bilionária no futebol, buscando consolidar sua grandeza com um título inédito.

Ao longo dos 14 confrontos realizados entre os dois clubes, o equilíbrio é marcante. Cada equipe venceu em casa, os jogos costumam ter poucos empates e, curiosamente, o desempenho como mandante pesa bastante no retrospecto.

Neste texto, vamos explorar o histórico completo dos confrontos entre Bayern e PSG, os dados estatísticos mais relevantes, e relembrar em detalhes a final da Champions de 2020, um dos jogos mais simbólicos da década.

Histórico geral de confrontos entre PSG x Bayern de Munique

PSG e Bayern de Munique já se enfrentaram 14 vezes ao longo da história, todas pela Liga dos Campeões da UEFA. O equilíbrio é um dos destaques do confronto, embora o Bayern leve ligeira vantagem no número de vitórias.

Total de jogos: 14 Vitórias do Bayern: 8 Vitórias do PSG: 6 Empates: 0 Gols marcados pelo Bayern: 19 (1,36 por jogo) Gols marcados pelo PSG: 15 (1,07 por jogo)

Retrospecto em Munique

Jogando na Alemanha, o Bayern costuma fazer valer o mando de campo. São 7 partidas disputadas em Munique, com 5 vitórias dos bávaros e apenas 2 triunfos do PSG.

Vitórias do Bayern: 5

Vitórias do PSG: 2

Empates: 0

Retrospecto em Paris

No Parc des Princes, o PSG também se impõe. O clube francês venceu 4 dos 6 duelos jogados em casa contra o Bayern, perdendo apenas duas vezes.

Vitórias do PSG: 4

Vitórias do Bayern: 2

Empates: 0

Estatísticas do confronto

Bayern de Munique

Vitórias: 8 (57%) Derrotas: 6 (43%) Empates: 0 Gols marcados: 19 Gols sofridos: 15 Jogos em que marcou gol: 71% Jogos em que sofreu gol: 57% Maior jejum sem vencer: 2 jogos Máximo de derrotas seguidas: 2

Paris Saint-Germain

Vitórias: 6 (43%) Derrotas: 8 (57%) Empates: 0 Gols marcados: 15 Gols sofridos: 19 Jogos em que marcou gol: 57% Jogos em que sofreu gol: 71% Maior sequência de vitórias: 2 jogos Maior sequência invicta: 2 jogos

A final da Champions League 2019/2020: PSG 0 x 1 Bayern

Um confronto de mundos distintos

No dia 23 de agosto de 2020, PSG e Bayern de Munique se enfrentaram na final da Liga dos Campeões da UEFA 2019/2020, no Estádio da Luz, em Lisboa. A partida foi histórica: a primeira final da Champions do clube francês e a busca pelo sexto título europeu dos bávaros.

Com portões fechados devido à pandemia de Covid-19, o duelo foi equilibrado, tático e repleto de estrelas em campo. Neymar, Mbappé, Di María e Thiago Silva de um lado. Lewandowski, Neuer, Müller e Coman do outro. A balança, no fim, pendeu para o lado do time mais experiente.

O gol do título

O único gol da partida foi marcado por Kingsley Coman, aos 59 minutos do segundo tempo, após cruzamento preciso de Kimmich. Curiosamente, Coman foi revelado pelo PSG, o que adicionou uma camada emocional à conquista alemã. O Bayern se sagrou campeão com uma campanha perfeita: 100% de aproveitamento em 11 jogos, algo raríssimo na história do torneio.

Escalações da final

PSG

Keylor Navas; Kehrer, Thiago Silva (C), Kimpembe, Bernat; Marquinhos, Paredes, Herrera; Di María, Neymar, Mbappé. Técnico: Thomas Tuchel

Bayern de Munique

Neuer (C); Kimmich, Boateng, Alaba, Davies; Thiago Alcântara, Goretzka; Gnabry, Müller, Coman; Lewandowski. Técnico: Hansi Flick

Números da final

Posse de bola: PSG 38,4% x 61,6% Bayern Finalizações (no gol): PSG 10 (3) x 12 (2) Bayern Escanteios: 4 para cada lado Placar final: PSG 0 x 1 Bayern Estádio: Estádio da Luz, Lisboa Árbitro: Daniele Orsato (ITA)

Quartas de final do Mundial de Clubes 2025: PSG x Bayern de Munique

No sábado, 5 de julho de 2025, às 18h CEST (12h em Atlanta), Paris Saint‑Germain e Bayern de Munique se enfrentaram nas quartas de final do FIFA Club World Cup, disputado no Mercedes‑Benz Stadium, em Atlanta, EUA.

O PSG chegou ao confronto com moral elevada, após aplicar uma goleada por 4 a 0 no Inter Miami nas oitavas de final. Com atuação dominante, o time francês mostrou intensidade, talento individual e ótima organização tática, características que vêm definindo sua trajetória recente na era pós-Mbappé. Destaque para João Neves, que brilhou com dois gols e ótima movimentação no meio-campo.

Do outro lado, o Bayern também vinha embalada por uma vitória convincente. O clube alemão superou o Flamengo por 4 a 2 em um jogo eletrizante. Harry Kane marcou duas vezes, Goretzka completou o placar e ainda contou com um gol contra do adversário. A equipe comandada por Vincent Kompany mostrou força ofensiva e equilíbrio mesmo diante da pressão sul-americana.

A expectativa em torno da partida era enorme. Era a primeira vez que PSG e Bayern se enfrentavam em um Mundial de Clubes — e o embate ganhou contornos de final antecipada. O reencontro entre Coman e seu ex-clube, o PSG, acrescentou drama ao confronto, enquanto jogadores como Musiala, Neuer, Marquinhos e Dembélé protagonizavam um verdadeiro show em campo.

Com o estádio lotado e clima de decisão, o jogo prometia intensidade, técnica apurada e um vencedor que sairia fortalecido rumo à semifinal do novo formato do Mundial. Um verdadeiro choque de forças globais, com estilo europeu, ambições planetárias e olhos voltados para a consagração definitiva no cenário mundial.