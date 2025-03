O jornal espanhol "Sport" levantou a possibilidade de o Real Madrid ter que vender um dos seus grandes astros, como os brasileiros Vini Jr e Rodrygo. O periódico ressalta que o presidente merengue Florentino Pérez tentou montar uma nova equipe de "galácticos", como aconteceu no início dos anos 2000, mas pode mudar de ideia.

Mbappé comemora gol com a camisa do Real Madrid (Foto: José Jordán / AFP)

O atual campeão da Champions League já tinha um "supertime" na temporada passada. Vini Jr, Bellingham, Rodrygo, Courtois, Valverde, Carvajal e Militão eram considerados melhores do mundo em suas respectivas posições. Com a chegada de Mbappé, Carlo Ancelotti precisou encaixar mais uma estrela na constelação.

Segundo o "Sport", a atual temporada mostrou ao treinador italiano que não é tão fácil gerenciar um time com tantos astros. Vini Jr, Mbappé, Rodrygo e Bellingham são jogadores com ambição de vencer o prêmio de melhor do mundo. O periódico destaca suposta "briga de egos" no Real Madrid, que poderia culminar na saída de uma das estrelas.

Ainda de acordo com o jornal espanhol, apesar de terem ótimos números na temporada, os principais astros, Vini e Mbappé, têm mais espaço em campo quando o outro não joga. Já Bellingham, precisou ter mais responsabilidade defensiva com a chegada do francês.

Jogadores do Real Madrid posam antes do duelo contra o Atlético de Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)

Vini Jr e Rodrygo podem sair do Real Madrid?

Apesar de Vini Jr e Rodrygo estarem felizes no Real Madrid, uma possível saída dos jogadores não é descartada. O jornal destaca que o ex-Santos não atua em sua posição original e desperta interesse de grandes clubes da Premier League. O cria do Flamengo, por sua vez, busca uma renovação para receber um salário próximo ao de Mbappé. Por enquanto, porém, não houve acordo.