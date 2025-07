Ocorre um novo encontro no Mundial de Clubes da FIFA 2025, com histórico de rivalidade.

No dia 1º de junho de 2024, o Real Madrid conquistou sua 15ª Champions contra o Dortmund.

O Dortmund já teve atuações memoráveis, como na semifinal de 2013, com Lewandowski.

O Real Madrid é o maior campeão europeu, com 15 títulos.

Real Madrid x Borussia Dortmund construíram, ao longo das últimas décadas, uma rivalidade rica em jogos decisivos, atuações memoráveis e confrontos marcantes pela Liga dos Campeões da UEFA. Embora não sejam adversários de mesmo país, o peso dos duelos entre espanhóis e alemães é comparável a grandes clássicos continentais — e sempre desperta enorme interesse da mídia e dos torcedores.

O Real Madrid, maior campeão europeu com 15 títulos, costuma levar vantagem na maioria dos confrontos, mas o Dortmund também já protagonizou noites históricas contra os merengues. A semifinal de 2013, por exemplo, entrou para o folclore do futebol europeu graças à atuação lendária de Lewandowski, autor de quatro gols no jogo de ida. Já em 2024, foi a vez de Vinícius Júnior brilhar na grande decisão da Champions.

Com estilos diferentes, mas ambições semelhantes em competições continentais e mundiais, os dois clubes voltam a se encontrar agora no novo formato do Mundial de Clubes da FIFA, prometendo mais um capítulo de alto nível técnico e muita emoção.

Histórico geral de confrontos entre Real Madrid x Borussia Dortmund

Ao todo, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentaram 16 vezes em competições oficiais, sempre em torneios europeus. O retrospecto favorece amplamente o time espanhol.

Total de jogos: 16 Vitórias do Real Madrid: 8 Empates: 5 Vitórias do Borussia Dortmund: 3 Gols marcados pelo Real Madrid: 31 (média de 1,94 por jogo) Gols marcados pelo Dortmund: 21 (média de 1,31 por jogo)

Desempenho como mandante

Real Madrid em casa:

8 jogos

6 vitórias

2 empates

0 derrotas

Borussia Dortmund em casa:

7 jogos

3 vitórias

3 empates

1 derrota

Estatísticas do confronto

Real Madrid

Vitórias: 8 (50%) Empates: 5 (31%) Derrotas: 3 (19%) Gols marcados: 31 Gols sofridos: 21 Jogos em que marcou gol: 88% Jogos em que sofreu gol: 69% Maior sequência sem vencer: 4 jogos Máximo de derrotas seguidas: 1

Borussia Dortmund

Vitórias: 3 (19%) Empates: 5 (31%) Derrotas: 8 (50%) Gols marcados: 21 Gols sofridos: 31 Jogos em que marcou gol: 69% Jogos em que sofreu gol: 88% Maior sequência de vitórias: 1 jogo Maior sequência invicta: 4 jogos

Final da Champions League 2023/24: Real Madrid 2 x 0 Borussia Dortmund

No dia 1º de junho de 2024, Real Madrid e Borussia Dortmund decidiram a grande final da Liga dos Campeões 2023/24 no estádio de Wembley, em Londres. Com gols de Dani Carvajal aos 74 minutos e Vinícius Júnior aos 83, o time espanhol conquistou sua 15ª taça da Champions League, reafirmando seu domínio na principal competição europeia.

Foi um jogo de domínio técnico do Real Madrid, que teve mais posse de bola (57% a 43%), finalizações mais perigosas e controle emocional nos momentos decisivos. O Borussia resistiu bem no primeiro tempo, mas acabou cedendo à pressão merengue na etapa final.

A final marcou também o fim da trajetória de Toni Kroos no clube, que se despediu com mais um título continental. Jude Bellingham, ex-Dortmund, enfrentou seu antigo time e teve papel fundamental na criação das jogadas ofensivas do Real, assim como Rodrygo e Camavinga.

Semifinal da Champions League 2012/13: Dortmund 4 x 1 Real Madrid

Um dos capítulos mais marcantes do confronto aconteceu em 24 de abril de 2013, na partida de ida da semifinal da Liga dos Campeões 2012/13, disputada no Signal Iduna Park. Naquela noite, o atacante polonês Robert Lewandowski anotou os quatro gols da vitória por 4 a 1 do Borussia Dortmund sobre o Real Madrid. Cristiano Ronaldo fez o gol de honra dos merengues.

A atuação de Lewandowski entrou para a história da competição e colocou o Dortmund muito perto da final. Apesar da derrota por 2 a 0 no jogo de volta no Santiago Bernabéu, o time alemão avançou com o placar agregado de 4 a 3 e se classificou para a decisão contra o Bayern de Munique.

A semifinal representou um momento de virada na trajetória recente do clube alemão, que encantou a Europa sob o comando de Jürgen Klopp com um futebol vibrante, veloz e eficiente. Já o Real Madrid precisou esperar mais um ano para voltar à final e conquistar a tão sonhada “La Décima”.

Quartas de final do Mundial de Clubes 2025: Real Madrid x Borussia Dortmund

No sábado, 5 de julho de 2025, Real Madrid e Borussia Dortmund se enfrentam pelas quartas de final do Mundial de Clubes da FIFA 2025, disputado nos Estados Unidos. O duelo acontecerá no MetLife Stadium, em Nova Jersey, e marca o reencontro entre os clubes após a final europeia do ano anterior.

O Dortmund avançou ao vencer o Monterrey por 2 a 1 nas oitavas de final, com grande atuação de Serhou Guirassy, autor dos dois gols. Já o Real Madrid eliminou a Juventus com uma vitória magra por 1 a 0, gol do jovem Gonzalo García, que vem ganhando espaço no elenco principal.

A partida promete ser uma das mais aguardadas do torneio, colocando frente a frente duas camisas pesadas do futebol europeu. Para o Dortmund, será a chance de revanche em relação à final da Champions de 2024. Para o Real Madrid, a missão é manter sua hegemonia internacional também no formato expandido do Mundial de Clubes.

O jogo tem todos os ingredientes para ser histórico: elencos recheados de estrelas, narrativa recente de confronto decisivo, rivalidade crescente e um palco grandioso. Os olhos do mundo estarão voltados para esse embate que pode definir o rumo do título mais global do futebol atual.