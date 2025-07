Qual é o salário de Marquinhos, capitão do PSG?

PSG e Bayern de Munique se enfrentam neste sábado (5) em duelo válido pelas quartas de final do Mundial de Clubes. Em campo, uma das lideranças do time francês é Marquinhos, brasileiro que atua no clube desde 2013. Mas, afinal, quanto ganha o capitão do Paris Saint-Germain?

continua após a publicidade

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

Marquinhos iniciou sua trajetória no futebol pelo Corinthians. O zagueiro, inclusive, era camisa 10 da equipe campeã da Libertadores de 2012. O jogador foi transferido para Roma, onde teve grande destaque e chamou atenção do PSG. Em Paris, assumiu o papel de capitão e levantou a primeira taça de Champions League da história do clube.

Marquinhos em campo pelo PSG (Foto: Thibaud MORITZ / AFP)

Como uma das referências do time francês, Marquinhos recebe o 3º maior salário do clube, atrás apenas de Ousmané Dembélé e Khvicha Kvaratskhelia. O brasileiro fatura 258,6 mil euros (cerca de R$ 1,65 milhão) por semana, de acordo com o Capology, site especializado em finanças do futebol. Ao longo de um ano, o zagueiro acumula 13,4 milhões de euros em vencimentos, o que equivale a aproximadamente R$ 85,6 milhões.

continua após a publicidade

➡️Presidente de clube faz apelo por Bola de Ouro: ‘Se não ganhar, há um problema’

Tudo sobre o jogo entre PSG e Bayern de Munique pelo Mundial de Clubes (onde assistir, horário, escalações e local):

✅ FICHA TÉCNICA

PSG x Bayern de Munique

Quartas de final — Mundial de Clubes

📆 Data e horário: Sábado, 5 de julho, às 13h (de Brasília)

📍 Local: Mercedes-Benz Stadium, em Atlanta (EUA)

👁️ Onde assistir: SporTV e CazéTV.

🟨 Arbitragem: Anthony Taylor (árbitro); Gary Beswick e Adam Nunn (assistentes);

📺 VAR: -

⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES

PSG (Técnico: Luis Enrique)

Donnarumma; Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes; Neves, Vitinha, Fabián; Doué, Dembélé, Kvaratskhelia

continua após a publicidade

Bayern de Munique (Técnico: Vincent Kompany)

Neuer; Laimer, Upamecano, Tah, Stanišić; Kimmich, Goretzka; Olise, Musiala, Coman; Kane

➡️Luis Enrique encara maior desafio no Mundial com o PSG em clima de leveza