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Na final da Champions League, neste sábado (30), em Budapeste, Luis Enrique tem a chance de se tornar o técnico mais vitorioso da história do PSG. Atualmente, o espanhol tem 11 troféus conquistados com o clube francês, mesma quantidade de taças erguidas por Laurent Blanc.

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Na temporada, Luis Enrique perdeu a chance de ultrapassar Blanc ao ser eliminado precocemente da Copa da França. No entanto, o espanhol terá a oportunidade de superar a marca e chegar a 12 títulos se vencer o Arsenal na decisão e conquistar o bicampeonato da Champions.

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Contratado pelo PSG em 2023, Luis Enrique conquistou 11 das 14 competições disputadas, o que representa 78,5% de aproveitamento pelo clube francês. O espanhol só não teve sucesso na Champions League 2023/2024, no Mundial de Clubes do ano passado e na Copa da França 2025/2026.

Mudança de estilo e personalidade

Com esse currículo, Luis Enrique é tratado por grande parte da imprensa e da torcida como o maior técnico da história do PSG. Em entrevista ao Lance!, Eric Frosio, jornalista do "L'Équipe", opinou sobre a grandeza do espanhol no Parque dos Príncipes.

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— Ele já se tornou o maior técnico da história do PSG. Ele deixou o Laurent Blanc para trás e estava brigando com o Luiz Fernandez, que foi um menino do clube, campeão (da Ligue 1) como jogador em 1986, campeão como técnico em 1996 e tem uma identificação muito forte com o PSG. Mas o Luis Enrique já passou até o Luiz Fernandez pela conquista inédita da Champions, pelo estilo de jogo, pela disciplina que ele impôs. Por todos esses pontos e pelo fato de ter revertido uma situação negativa, pois os seis, oito primeiros meses não estavam dando certo, a torcida não gostava muito dele, estava arrogante, com um estilo de jogo que não agradava, mas ele virou o jogo depois da primeira temporada. Mudou um pouco a personalidade e construiu uma equipe fantástica.

Títulos de Luis Enrique ao longo de três temporadas à frente do PSG (Arte/NotebookLM)

Apesar de um início conturbado do PSG na temporada, Eric Frosio atribui o sucesso na reta final ao trabalho de Luis Enrique. O jornalista francês explicou as razões para escolhas controversas no início de 2025/2026 após a conquista da Champions League no ano passado e da derrota na final do Mundial de Clubes para o Chelsea.

— Foi bem complicado esse início da temporada pela conquista inédita da Champions, participação no Mundial de Clubes, muitas lesões e desgaste. O Luis Enrique sabia que ia usar os seis primeiros meses para descansar os jogadores e fazer como uma pré-temporada, usando a Ligue 1 como amistosos, deixando Marquinhos e Dembélé muitas vezes de fora para não arriscar lesões mais sérias. Por isso que o PSG demorou para engrenar e seduzir, mas a ideia era preparar o time para 2026, e isso foi o que aconteceu. Todos voltaram de lesões com mais energia, mais vontade de vencer e começaram a jogar novamente de uma forma sensacional contra Chelsea e Bayern. Agora, vem o Arsenal. Ele (Luis Enrique) é o responsável 100% por ter antecipado essas dificuldades e ter preparado o time não para setembro/outubro, mas para o arranque final em março, abril e maio.

Com contrato até junho de 2027, Luis Enrique se tornará de forma isolada o segundo treinador com mais jogos no comando do PSG, com 174 partidas após a final da Champions League. O espanhol estará atrás apenas de Luis Fernandez, que comandou o clube em 244 confrontos, somando duas passagens. No entanto, Eric Frosio não sabe se o atual comandante pretende seguir à frente da equipe por muitos anos.

— Não sei se ele vai ter essa vontade de ficar tantos anos. Ele comentou recentemente que não queria ser um velhinho no banco. É um cara muito intenso, que gasta muita energia pensando e falando em futebol. Não tem férias, odeia a imprensa, tudo isso é muito chato para ele. Se não tivesse todas essas obrigações midiáticas, comerciais, talvez ele ficasse mais anos, mas não imagino ele ficando 10 anos no PSG. Acho que um, dois ou três anos. Não o vejo com a capacidade de ficar 10 anos no clube.

Espanhol estabiliza PSG após anos conturbados

Luis Enrique é o primeiro treinador a completar três anos à frente do PSG desde Laurent Blanc, que comandou o time entre 2013 e 2016. Desde então, o clube foi dirigido por Unai Emery, Thomas Tuchel, Mauricio Pochettino e Christopher Galtier.

Nesse período de sete temporadas, o PSG perdeu duas vezes a Ligue 1, além de ter sido derrotado três vezes na Copa da França. Esses resultados evidenciaram trabalhos frágeis. Mas o time retomou a consistência com a chegada de Luis Enrique, em julho de 2023.

O treinador espanhol assumiu logo depois da saída de Lionel Messi, em junho daquele ano. Em agosto, foi a vez de Neymar deixar o clube rumo ao Al-Hilal. A última das superestrelas a ir embora foi Mbappé, em junho de 2024, para o Real Madrid. Em vez dos medalhões, Luís Enrique preferiu montar um elenco jovem, com um estilo de jogo solidário, dinâmico e ofensivo. Deu muito certo e o técnico está a um jogo de conquistar o bicampeonato da principal competição da Europa.

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