Escrito por Lance! • Publicada em 21/08/2024 - 13:46 • Rio de Janeiro (RJ)

O Fluminense concluiu a venda de Alexsander para o Al-Ahli, da Arábia Saudita, na última terça-feira terça-feira (20). O jogador tem 20 anos e se despediu do Tricolor com 63 partidas, dois gols e três assistências.

No Al-Ahli, Alexsander será companheiro de jogadores consagrados do futebol europeu, como o ponta Riyad Mahrez e o goleiro Edouard Mendy, além dos brasileiros Roberto Firmino e Roger Ibañez. Diferentemente deles, o cria de Xerém é mais jovem e não tem passagem por clubes da Europa.

Assim, Alexsander pode marcar o início de uma nova etapa do mercado saudita. Em dezembro de 2023, a Federação de Futebol da Arábia Saudita anunciou a ampliação do limite de estrangeiros por time a partir da temporada de 2024/25. Com essa alteração, os clubes podem inscrever até 10 jogadores não sauditas, dos quais apenas oito poderão ser relacionados por partida.

Além disso, podem ser inscritos dois jogadores não sauditas nascidos a partir de 2003, com o objetivo de ampliar o investimento em jovens nos clubes, como é o caso de Alexsander. Dessa maneira, jogadores com até 21 anos vão ser cada vez mais procurados pelos times do futebol saudita, com o Brasil sendo um alvo interessante.

Com teto de oito estrangeiros por equipe, a Arábia Saudita foi o segundo país que mais investiu na janela de transferências do fim de 2023. Após mudanças na inscrição dos clubes, a tendência é ter cada vez mais jogadores brasileiros ou atletas com carreira europeia no futebol do país.