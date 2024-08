Al-Hilal goleia Al-Nassr e leva a Supercopa da Arábia Saudita

Al-Hilal venceu o Al-Nassr por 4 a 1, pela final da Supercopa da Arábia Saudita (Foto: Divulgação / Al-Hilal)







Escrito por Lance! • Publicada em 17/08/2024 - 15:20 • Rio de Janeiro

O Al-Hilal começou a temporada com chave de ouro, batendo o Al-Nassr por 4 a 1, em partida válida pela final da Supercopa da Arábia Saudita, no Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City Stadium, em Abha (SAU).

Com o resultado, a equipe de Riade levanta seu quinto título no comando do técnico português Jorge Jesus. Agora, em busca de triunfar na estreia do Campeonato Saudita, o Al-Hilal entra em campo, fora de casa, contra o Al-Okhdood, no próximo sábado (24).

Clássico saudita terminou em 4 a 1 para a equipe de Jorge Jesus (Foto: Divulgação / Al-Hilal)

✅ FICHA TÉCNICA

AL-NASSR 1 X 4 AL-HILAL

FINAL - SUPERCOPA SAUDITA

🗓️ Data e horário: sábado, 17 de agosto de 2024, às 13h15 (de Brasília);

📍 Local: Prince Sultan bin Abdul Aziz Sports City Stadium, em Abha (Arábia Saudita);

🟨 Arbitragem: Artur Manuel Ribeiro Soares Dias (POR)

⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO

AL-HILAL (Técnico: Jorge Jesus)

Bono; Al Yami, Koulibaly, Albulayhi e Renan Lodi; Milinković-Savić, Rúben Neves e Malcom; Al-Dawsari, Al-Qahtani (Michael) e Mitrovic.

AL-NASSR (Técnico: Luís Castro)

Al Aqidi; Al Ghanam, Alamri, Al Alawjami e Alex Telles; Brozovic, Al Khaibiri e Otávio; Sadio Mané, Anderson Talisca e Cristiano Ronaldo.