Vini Jr. toma decisão sobre proposta bilionária da Arábia Saudita

Escrito por Lance! • Publicada em 12/08/2024 - 10:41 • Rio de Janeiro (RJ)

Vini Jr respondeu à proposta do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita (PIF), que ofereceu o maior contrato da história do esporte para levá-lo ao Al-Ahli. De acordo com o portal "The Athletic", o brasileiro teria recusado a oferta de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em cinco anos, entre salários e bônus.

Os sauditas querem Vinícius como o grande astro do futebol do país e, para isso, ofereceram ao atacante valor bilionário. Além de atuar pelo Al-Ahli, o camisa 7 seria o embaixador da Copa do Mundo de 2034.

Os representantes da Arábia Saudita abriram conversas com o Real Madrid. Contudo, o clube espanhol respondeu inicialmente que não negociará Vini Jr., e o jogador só sairia mediante ao pagamento da multa rescisória de € 1 bilhão (R$ 6 bilhões). Por sua vez, os árabes entendem que há margem para negociação e não desistiram do acerto.

Recentemente, Vini Jr. renovou seu vínculo com o Real até junho de 2027. Com o novo contrato o salário do brasileiro triplicou, e ele recebe atualmente € 10,5 milhões por ano (cerca de R$ 63 milhões). No entanto, os valores não chegam perto do € 1 bilhão (R$ 6 bilhões) em cinco temporadas oferecidos pelo PIF.

As cifras propostas pelos sauditas fariam de Vinícius o atleta mais bem pago da história. Ele superaria o japonês Shohei Otani, cujo contrato com o Los Angeles Dodgers, da Major League Baseball, dos EUA, é de US$ 700 milhões por cinco temporadas. Logo atrás vêm Lionel Messi, do Inter Miami, e Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr.