Fora do Al-Nassr? Empresário de Luís Castro abre o jogo sobre futuro do técnico

Escrito por Lance! • Publicada em 18/08/2024 - 16:24 • Rio de Janeiro

Técnico do Al-Nassr, Luís Castro teve sua saída especulada, após a goleada da equipe para o Al-Hilal, por 4 a 1, na Supercopa Saudita, no sábado (18). Porém, o empresário do ex-treinador do Botafogo, António Teixeira, agiu rápido e quebrou silêncio sobre uma possível demissão.

- Não fomos informados de nada sobre ele não poder continuar. Luis Castro tem a ambição de alcançar títulos com a equipe durante essa nova temporada. Não teve sucesso na Supercopa, mas não sei de nada. - disse o empresário do técnico português, ao 'Al-Riyadhiyah'.

Luís Castro assumiu o Al-Nassr no meio de 2023, após ter um trabalho de destaque no Botafogo, para levar o clube árabe a um patamar elevado junto a Cristiano Ronaldo. No novo clube, ele tinha a missão de disputar títulos com o Al-Hilal, treinado pelo compatriota Jorge Jesus. Ambos, porém, não conseguiram superar os adversários neste fim de semana, nem no Campeonato Saudita anterior.

Ex-técnico do Botafogo, Luís Castro perdeu três títulos de forma frustrante no Al-Nassr (Foto: AFP)

- A suspensão do Brozovic, que aconteceu no último minuto do jogo anterior, o Al Hilal ter tido mais um dia de descanso, e a outra razão foram os jogadores - afirmou António Teixeira, sobre os possíveis motivos para a derrota na final da Supercopa da Arábia Saudita.

Com três títulos perdidos de forma frustrante, após um ano no comando da equipe, a passagem do português no futebol saudita pode estar perto de chegar ao fim. De acordo com a imprensa local, o também português Sérgio Conceição, ex-Porto, é o principal alvo do clube.