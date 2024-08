Copa do Mundo 2034: Arábia Saudita planeja construir oito estádios em Riade

Taça da Copa do Mundo (Foto: Divulgação / Fifa)







Escrito por Lance! • Publicada em 01/08/2024 - 08:25 • Rio de Janeiro

A Fifa publicou nesta quarta-feira os dossiês das candidaturas às sedes da Copa do Mundo 2034, onde Arábia Saudita promete um torneio em apenas cinco cidades, e com oito estádios em Riade. A competição será o ápice para o projeto do príncipe herdeiro Mohammad bin Salman.

As cidades candidatas para 2034 são: Neom (local que ainda não existe e será construído no meio do deserto), Jedá, Abha, Riade e Al-Khobar. Outras 11 devem servir de suporte logístico para a Copa. As sedes receberão as 104 partidas no Mundial, que será o primeiro a ser disputado por 48 seleções em uma só nação.

- O país está trabalhando para materializar o sonho da Arábia Saudita de sediar a Copa do Mundo. Estes planos vão combinar a nossa rica herança futebolística com a nossa profunda paixão pelo jogo, garantindo o sucesso da Arábia Saudita como a primeira nação a sediar um torneio de 48 seleções em um único país. - explicou o ministro do esporte saudita, Abdulaziz bin Turki bin Faisal Al Saud, à agência de notícias 'SPA'.

Uma das promessas mais destacada é que a capital Riade contará com oito estádios, sendo a maior delas com capacidade para mais de 92 mil pessoas. Ao todo serão 15 arenas, sendo oito construídas do zero, com entrega até 2032.

A próxima edição da Copa do Mundo será em sede tripla. Estados Unidos, México e Canadá recebem a edição de 2026, a primeira com 48 países e 104 partidas. A competição de 2030 será recebida por Espanha, Portugal e Marrocos, mas Argentina, Paraguai e Uruguai terão partidas iniciais.