Não tem goleiro? Real Madrid vive dilema antes de enfrentar Arsenal

Lidando com diversas lesões durante a temporada, o Real Madrid pode ter mais um problema quando enfrentar o Arsenal, no jogo ida das quartas de final da Champions League. Sem Courtois, ainda em recuperação, e Andriy Lunin, que sofreu lesão muscular na semifinal da Copa do Rei, tudo indica que o goleiro Fran González, jovem de apenas 19 anos das categorias de base merengue, pode estrear na equipe principal.

O Real Madrid segue trabalhando ativamente nos bastidores para contar com a presença do titular Courtois. Se o belga não estiver pronto, Fran González pode acabar sendo o titular também nesse jogo decisivo, dependendo da evolução da lesão de Lunin.

Apesar da situação, Ancelotti não demonstra preocupação. Em entrevista coletiva, o italiano falou sobre os goleiros em entrevista coletiva e afirmou confiar no jovem goleiro.

- Courtois está melhor, achamos que ele pode fazer na terça-feira. Temos dúvidas sobre Lunin, que fará um teste hoje e que teve um leve desconforto. Se ele não estiver bem, temos total confiança em Fran. O único problema com ele é que ele é jovem, mas isso aconteceu com todo mundo. Se chegar a hora dele amanhã, ficaremos muito felizes por ele, porque estamos todos convencidos de que ele será um grande goleiro.

Quem é Fran González, terceiro goleiro do Real Madrid?

Nascido em 2025, Fran González é um goleiro espanhol revelado pelo Cultural Leonesa. Em 2022, o jovem chegou ao Real Madrid e chamou atenção do preparador de goleiros Luis Llopis devido à estatura de 1,98m, sendo escalado com frequência no Real Madrid Castilla, onde disputou 16 jogos na atual temporada.

Com apenas 19 anos, Fran se destaca pela presença física e habilidade debaixo das traves. Sua trajetória no elenco do Real Madrid começou em julho de 2023, quando foi convocado para a pré-temporada do time principal nos Estados Unidos

O Real Madrid irá enfrentar o Arsenal nas quartas de final da Liga dos Campeões. O primeiro duelo entre espanhóis e ingleses acontecerá na terça-feira (8), às 16h (de Brasília), no Emirates Stadium, em Londres (ING). A volta, por sua vez, será no Santiago Bernabéu, oito dias depois e no mesmo horário. Quem avançar enfrenta Paris Saint-Germain ou Aston Villa na semifinal.