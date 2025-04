A vitória do Arsenal contra o Fulham teve um gosto amargo: apesar de reencontrar o caminho das vitórias e o astro Saka retornar aos gramados, Gabriel Magalhães, outro astro dos Gunners, precisou ser substituído, devido a uma lesão muscular. Além do brasileiro, Jurriën Timber também terminou o jogo com desconforto, e assim, ambos os jogadores entraram na lista de desfalques do Arsenal.

O zagueiro ainda aguarda exames, mas se tornou uma grande dúvida para o confronto contra o Real Madrid, na próxima terça-feira (8). Com a baixa, o Arsenal entra em um limbo de lesões na temporada, onde um craque retorna e o outro se machuca. Mikel Arteta, após a partida, explicou que os jogadores são incertezas para o duelo pela Champions League.

- Não sabemos como estarão. Vamos avaliá-los amanhã para entender melhor como estamos. Há dois jogadores neste time que nunca querem sair de campo, e são eles dois. Gabi sentiu algo na coxa. Jurriën já estava com dificuldades desde o início do jogo - afirmou Arteta após a partida.

Gabriel Magalhães e Jurriën Timber se juntam a outros três defensores que estão fora dos gramados por lesão. Além dos dois, Ben White, que operou o joelho em novembro, Tomiyasu, que ainda não jogou nesta tempora e Calafiori, que se lesionou durante a Data Fifa pela Itália, também figuram na lista de lesionados do Arsenal.

Para o confronto contra o Real Madrid, a linha defensiva deve começar sem seus titulares. A lesão de Gabriel Magalhães, apesar de não ter sido confirmada, pareceu não ter perspectivas de melhora para o confronto. Entretanto, Timber pode estar apto para o confronto.

Lesões do Arsenal para o confronto

A temporada do Arsenal tem sido perseguido por baixas e lesões. Ao todo, no elenco dos Gunners, sete jogadores estão fora por lesão, são eles: Gabriel Jesus, Kai Havertz, Ben White, Tomiyasu, Calafiori, Gabriel Magalhães e Timber.

Enquanto na primeira parte de 2024/25, o ataque dos Gunners ficaram comprometidos, a defesa tem sido o grande setor preocupante na segunda. O problema persiste durante a campanha do time

- Isso tem sido uma constante desde o começo da temporada. Martinelli ficou fora por três meses, Bukayo Saka ficou por quatro. Havertz continua fora, Gabriel Jesus praticamente a temporada inteira. É assim que tem sido - afirmou o técnico do Arsenal.