Hugo Mallo, ex-lateral do Internacional, teve, nesta quarta-feira (11), sua condenação confirmada por conta de um caso de abuso sexual. O defensor, que havia entrado com um recurso após a sentença inicial, divulgada em setembro, perdeu a causa por unanimidade.

O corpo de juízes, formado por três homens e três mulheres, teve 100% de negativa na apelação do atleta. Agora, Mallo terá que pagar uma multa de 7.000 euros (quase R$ 45 mil na cotação atual) relacionada à indenização por danos morais, além de dez euros diários durante 20 meses e os custos processuais.

A polêmica aconteceu no dia 24 de abril de 2019. Em partida no Cornellà-El Prat, o Celta de Vigo, equipe que chegou a ser capitaneada pelo espanhol, visitava o Espanyol por La Liga. Antes do apito inicial, Hugo apertou os seios da mulher vestida com as roupas do mascote dos catalães, o Periquito. A cena chamou a atenção e acabou gerando o processo contra o jogador.

- O acusado, com a intenção de satisfazer seu estado de ânimo libidinoso e prejudicar a identidade sexual da vítima, colocou as mãos debaixo de sua fantasia e tocou seus seios. Não existe uma razão da denunciante em querer prejudicar o acusado, já que não é um jogador midiático que possa propiciar interesses - afirmou o magistrado em sentença.

Hugo Mallo foi formado nas categorias de base do Celta e passou mais de 20 anos dentro do clube. Em 2023, após se tornar o terceiro jogador com mais partidas pela equipe profissional, se transferiu para o Internacional. Entretanto, optou por não renovar seu contrato em julho, e defende atualmente o grego Aris de Tessalônica.

🔢 Números de Hugo Mallo pelo Internacional

⚽ 20 jogos

🥅 2 gols

📤 0 assistências

✅ 6 vitórias

🟰 6 empates

❌ 8 derrotas