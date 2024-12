Intercontinental: saiba qual a premiação que o Botafogo garante se vencer o Pachuca

O Botafogo entra em campo nesta quarta-feira (11), às 14h (de Brasília), para enfrentar o Pachuca, do México, em seu primeiro jogo pela Copa Intercontinental 2024. A partida, que acontecerá no Estádio 974, em Doha, no Catar, esta sendo chamado pela Fifa de Dérbi das Américas, porque coloca frente a frente o campeão da Libertadores e o vencedor da Copa dos Campeões da Concacaf. Mas você sabe quanto o time de Artur Jorge pode levar se vencer este primeiro jogo? O Lance! Biz te conta.

continua após a publicidade

➡️ Intercontinental: dois jogadores do Botafogo valem mais do que elenco completo do Pachuca

Se ganhar do time mexicano, o Glorioso garante vaga na semifinal contra o Al Ahly, no dia 14, e um prêmio de ao menos 2,5 milhões de dólares (cerca de R$ 15 milhões na cotação atual).

Caso não vença a partida, o time carioca ficará com o prêmio reservado ao quarto colocado do ranking geral da competição, que é de 1 milhão de dólares, ou seja, R$ 6,03 milhões na cotação atual.

continua após a publicidade

Se vencer o Pachuca e o Al Ahly, o Botafogo chegará à grande final, que será contra o poderoso Real Madrid, no dia 18 de dezembro. O campeão, além de levar a taça da primeira edição da Copa Intercontinental, embolsará 5 milhões de dólares (cerca de R$ 30,1 milhões). O vice receberá 4 milhões de dólares (cerca de R$ 24,1 milhões).

Jogadores do Botafogo comemorando título de campeão brasileiro de 2024 (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

➡️ Acompanhe os negócios no esporte em nosso novo canal. Siga o Lance! Biz no WhatsApp

💰Confira a premiação da Copa Intercontinental para cada colocação: