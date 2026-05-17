Veja gols em Manchester United x Nottingham Forest: Shaw abre o placar
Equipes se enfrentam no Old Trafford, em jogo válido pela 37ª rodada da Premier League
- Matéria
- Mais Notícias
O Manchester United recebe o Nottingham Forest em Old Trafford neste domingo (17), em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada da Premier League. O duelo marca a despedida do brasileiro Casemiro da torcida e teve placar aberto logo nos primeiros minutos.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Chelsea anuncia Xabi Alonso, ex-Real Madrid, como treinador
Futebol Internacional17/05/2026
- Fora de Campo
Atitude de Cristiano Ronaldo após vice do Al-Nassr causa revolta: ‘Precisa parar’
Fora de Campo16/05/2026
- Futebol Internacional
Na pré-lista de Ancelotti, Wesley concorre a prêmio de ‘Jogador da Temporada’ na Itália
Futebol Internacional16/05/2026
➡️ Chelsea anuncia Xabi Alonso, ex-Real Madrid, como treinador
Luke Shaw fez o primeiro — e até aqui único — gol da partida aos cinco minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo aproveitou sobra de bola na entrada da área, dominou e bateu cruzado para balançar a rede adversária. O jogo está no intervalo. Veja abaixo o gol de Shaw.
➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
Em termos de classificação, a partida entre Manchester United e Nottingham Forest não tem muito impacto nesta edição de Premier League. Os Red Devils ocupam a terceira colocação e, sem chances de título, já têm garantida a vaga na próxima Champions League; com a vitória parcial, o time vai assegurando matematicamente o terceiro lugar.
Por sua vez, o Forest também não tem grandes ambições no Campeonato Inglês. O clube está na 16ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, mas não pode ser alcançado pelo West Ham e está garantido na primeira divisão para a próxima temporada.
⚽ Aposte nos jogos pelo Mundo!
*É preciso ter mais de 18 anos para participar de qualquer atividade de jogo de apostas. Jogue de forma responsável.
- Matéria
- Mais Notícias