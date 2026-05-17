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Veja gols em Manchester United x Nottingham Forest: Shaw abre o placar

Equipes se enfrentam no Old Trafford, em jogo válido pela 37ª rodada da Premier League

Redação Lance!
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
09:26
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Luke Shaw Matheus Cunha Manchester United Nottingham Forest Premier League
imagem cameraLuke Shaw comemora gol pelo Manchester United contra o Nottingham Forest ao lado de Matheus Cunha (Foto: Darren Staples / AFP)
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O Manchester United recebe o Nottingham Forest em Old Trafford neste domingo (17), em jogo válido pela 37ª e penúltima rodada da Premier League. O duelo marca a despedida do brasileiro Casemiro da torcida e teve placar aberto logo nos primeiros minutos.

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Luke Shaw fez o primeiro — e até aqui único — gol da partida aos cinco minutos do primeiro tempo. O lateral-esquerdo aproveitou sobra de bola na entrada da área, dominou e bateu cruzado para balançar a rede adversária. O jogo está no intervalo. Veja abaixo o gol de Shaw.

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Em termos de classificação, a partida entre Manchester United e Nottingham Forest não tem muito impacto nesta edição de Premier League. Os Red Devils ocupam a terceira colocação e, sem chances de título, já têm garantida a vaga na próxima Champions League; com a vitória parcial, o time vai assegurando matematicamente o terceiro lugar.

Por sua vez, o Forest também não tem grandes ambições no Campeonato Inglês. O clube está na 16ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, mas não pode ser alcançado pelo West Ham e está garantido na primeira divisão para a próxima temporada.

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Luke Shaw Manchester United Nottingham Forest Premier League
Luke Shaw chuta cruzado e abre o placar para o Manchester United diante do Nottingham Forest pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

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