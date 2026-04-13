Jonathan Jesus defende Matheus Cunha e avalia disputa com Villalba no Cruzeiro
O zagueiro foi titular pela segunda partida seguida
Na vitória por 2 a 1 do Cruzeiro contra o Bragantino, o zagueiro Jonathan Jesus ganhou mais uma chance no time titular. Após a partida, o defensor comentou sobre a disputa com Lucas Villalba no setor.
– É uma disputa sadia! Quando ele joga, eu estou feliz por ele. Quando eu jogo, ele está feliz por mim. É muito importante essa amizade dentro e fora de campo – comentou.
Durante a partida contra o Massa Bruta, o goleiro Matheus Cunha foi vaiado diversas vezes pela torcida depois de sofrer um gol. Na zona mista, Jonathan Jesus ressaltou a confiança no trabalho do companheiro de equipe.
– Eu acho que jogar no Cruzeiro, todo jogo é pressão. Estou muito feliz pelo Matheus Cunha, um cara sensacional, trabalhador. Acho que ele vai demonstrar o cara que ele é, especial. É um cara muito importante – disse o zagueiro.
– Temos toda confiança no Matheus Cunha. Se a bola vier em mim e ele for opção, vou tocar nele. Isso é muito importante para o grupo. Qualquer um faria isso. Muito importante, agradeço a oportunidade dada pelo mister – ressalta Jonathan Jesus.
O Cruzeiro venceu sua segunda partida seguida dentro de casa pelo Campeonato Brasileiro neste domingo (12). A equipe comandada por Artur Jorge bateu o Red Bull Bragantino por 2 a 1, de virada, no Mineirão.
Com o resultado, a Raposa saltou para a 17ª posição, com 10 pontos somados. Enquanto isso, o Massa Bruta caiu para a nona colocação, com 14 pontos.
Agora, o Cruzeiro foca suas atenções na Libertadores. O Cabuloso enfrenta a Universidad Católica na quarta-feira (15), às 19h (de Brasília), no Mineirão. Enquanto isso, o Bragantino recebe o Blooming na quinta-feira (16), às 21h30 (de Brasília).
