Atacante da Seleção Brasileira, Matheus Cunha foi destaque na vitória do Manchester United por 3 a 2 sobre o Nottingham Forest neste domingo (17), no Old Trafford, pela 37ª rodada da Premier League. O camisa 10 fez um dos gols do jogo, que marcou também a despedida de Casemiro da torcida.

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Além do atacante, Luke Shaw e Bryan Mbeumo marcaram para os Red Devils. Do outro lado, o também brasileiro Morato e Gibbs-White fizeram os gols da equipe visitante.

A partida teve pouco impacto na tabela do Campeonato Inglês: o United tem a terceira colocação e a vaga na próxima Champions League confirmadas, mas sem chances de título. O Forest ocupa o 16º lugar, dois acima da zona de rebaixamento, duas acima da zona de rebaixamento, mas não pode ser alcançado pelo West Ham e está garantido na primeira divisão para a próxima temporada.

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Luke Shaw comemora gol pelo Manchester United contra o Nottingham Forest ao lado de Matheus Cunha (Foto: Darren Staples / AFP)

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Homenagens a Casemiro

Casemiro foi homenageado pela torcida do Manchester United neste domingo (17) durante o jogo contra o Nottingham Forest, no Old Trafford. A partida marcou a última atuação do brasileiro na casa do clube, já que ele não renovará seu contrato, que se encerra ao fim da temporada.

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Antes da bola rolar, o volante foi aplaudido pelos torcedores presentes e homenageado com bandeirões com seu rosto estampado e cartazes em agradecimento pelos serviços prestados ao clube. Substituído aos 36 minutos do segundo tempo, o camisa 18 foi, mais uma vez, ovacionado pelo público no Old Trafford.

Casemiro está no Manchester United desde meados de 2023 e disputou 109 partidas pela equipe, com 19 gols e 7 assistências. Ele se despede do United após uma passagem de destaque, consolidado como uma das peças-chave e liderança desde sua chegada.

Bandeira da torcida do Manchester United em homenagem a Casemiro durante partida contra o Nottingham Forest pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)

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