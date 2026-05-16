Lyon x Lens: onde assistir, horário e prováveis escalações pela Ligue 1
Jogo marca a despedida de Endrick antes de voltar ao Real Madrid
O Lyon recebe o Lens, pela 34ª rodada da Ligue 1, neste domingo (17), às 16h (de Brasília), no Groupama Stadium. O confronto será exibido de forma exclusiva pela Caze TV (streaming).
Na última rodada do Campeonato Francês, o Lyon busca uma vitória para recuperar a 3ª colocação perdida na última rodada, além da classificação direta para a Champions League. O confronto também marca a despedida de Endrick com a camisa do clube antes de retornar ao Real Madrid.
Por outro lado, o Lens não possui grandes pretensões, uma vez que já está com a vice-liderança garantida, assim como a vaga na próxima Champions League. A equipe comandada por Pierre Sage não tem mais chances de título na Ligue 1,
Tudo sobre Lyon x Lens (onde assistir, horário, escalações e local):
✅ FICHA TÉCNICA
Lyon 🆚 Lens
34ª rodada – Campeonato Francês
📆 Data e horário: domingo, 3 de maio de 2026, às 16h (de Brasília)
📍 Local: Groupama Stadium, em Lyon (FRA)
👁️ Onde assistir: Cazé TV
⚽ PROVÁVEIS ESCALAÇÕES
⚪🔵 Lyon (Técnico: Paulo Fonseca)
Greif; Maitland-Niles, Mata, Niakhate e Abner; Morton e Tolisso; Endrick, Merah e Moreira; Sulc.
🔴🟡 Lens (Técnico: Pierre Sage)
Risser; Ganiou, Baidoo e Sarr; Abdulhamid, Bulatovic, Thomasson e Udol; Saint-Maximin e Said; Edouard.
