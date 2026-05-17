Neste domingo (17), a agenda do futebol contará com grandes duelos ao redor do mundo. Logo de manhã, o clássico entre Roma e Lazio agita a manhã do Campeonato Italiano, além de Coritiba x Santos pelo Brasileirão. Na parte da tarde, mais jogos do Campeonato Brasileiro e de ligas pela Europa encerram o dia.

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Confira os jogos de hoje, horários e onde assistir ao vivo (domingo, 17 de maio de 2026):

Campeonato Italiano

7h30 – Juventus x Fiorentina – CazéTV e Disney+

7h30 – Genoa x Milan – ESPN 2 e Disney+

7h30 – Como x Parma – Disney+

7h30 – Pisa x Napoli – ESPN 3 e Disney+

7h30 – Roma x Lazio – ESPN e Disney+

10h – Inter de Milão x Hellas Verona – Disney+

13h – Atalanta x Bologna – Disney+

15h45 – Cagliari x Torino – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

15h45 – Sassuolo x Lecce – Disney+

15h45 – Udinese x Cremonese – Disney+

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Premier League

8h30 – Manchester United x Nottingham Forest – Xsports e Disney+

11h – Brentford x Crystal Palace – Xsports e Disney+

11h – Wolverhampton x Fulham – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

11h – Leeds United x Brighton – ESPN e Disney+

11h – Everton x Sunderland – ESPN 4 e Disney+

13h30 – Newcastle United x West Ham – ESPN e Disney+

Campeonato Belga

8h30 – Anderlecht x KV Mechelen – DAZN

13h30 – Club Brugge x Union Saint-Gilloise – DAZN

Campeonato Brasileiro

11h – Santos x Coritiba – Premiere

16h – Botafogo x Corinthians – Globo e Premiere

16h – Bahia x Grêmio – Globo, ge tv e Premiere

18h30 – RB Bragantino x Vitória – Premiere

18h30 – Chapecoense x Remo – Premiere

19h30 – Athletico-PR x Flamengo – Sportv e Premiere

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Corinthians x Botafogo (Foto: Vitor Silva/Botafogo)

La Liga

14h – Sevilla x Real Madrid – Disney+

14h – Atlético de Madrid x Girona – Xsports e Disney+

14h – Elche x Getafe – Disney+

14h – Levante x Mallorca – Disney+

14h – Osasuna x Espanyol – Disney+

14h – Rayo Vallecano x Villarreal – Disney+

14h – Real Oviedo x Deportivo Alavés – Disney+

14h – Real Sociedad x Valencia – ESPN Brasil (YouTube) e Disney+

14h – Athletic Bilbao x Celta de Vigo – ESPN 4 e Disney+

16h15 – Barcelona x Real Betis – ESPN e Disney+

➡️ Clique para assistir no Disney+

Campeonato Saudita

15h – Al Shabab x Al Ittihad – Canal GOAT

Ligue 1

16h – Paris FC x PSG – CazéTV

16h – Lyon x Lens – CazéTV

Campeonato Brasileiro (segunda divisão)

16h – Athletic Club x Juventude – Disney+

18h – Vila Nova x Avaí – Rede TV!, SportyNet e Disney+

18h30 – Criciúma x Atlético-GO – ESPN e Disney+

18h30 – Ceará x Fortaleza – Disney+

20h30 – Sport x CRB – Canal GOAT, Xsports, ESPN 4 e Disney+

Campeonato Brasileiro Feminino

18h – Santos (F) x RB Bragantino (F) – N Sports

MLS

19h – Inter Miami x Portland Timbers – Apple TV

21h – Nashville x Los Angeles FC – Apple TV

Campeonato Mexicano

22h – Pumas UNAM x Pachuca – SportyNet

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