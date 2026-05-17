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Casemiro é homenageado pela torcida do Manchester United em despedida

Em fim de contrato, brasileiro deixa o clube no final da atual temporada

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Mauricio Luz
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 17/05/2026
09:46
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Casemiro Manchester United
imagem cameraBandeira da torcida do Manchester United em homenagem a Casemiro (Foto: Darren Staples / AFP)
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Casemiro foi homenageado pela torcida do Manchester United neste domingo (17), antes do jogo contra o Nottingham Forest, no Old Trafford. A partida, válida pela 37ª rodada da Premier League, marcou a última atuação do brasileiro na casa do clube, já que ele não renovará seu contrato, que se encerra ao fim da temporada.

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Casemiro está no Manchester United desde meados de 2023 e disputou 108 partidas pela equipe, com 19 gols e 7 assistências. Ele se despede do United após uma passagem de destaque, consolidado como uma das peças-chave e liderança desde sua chegada.

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Em termos de classificação, a partida entre Manchester United e Nottingham Forest não tem muito impacto nesta edição de Premier League. Os Red Devils ocupam a terceira colocação e, sem chances de título, já têm garantida a vaga na próxima Champions League.

Por sua vez, o Forest também não tem grandes ambições no Campeonato Inglês. O clube está na 16ª posição, duas acima da zona de rebaixamento, mas não pode ser alcançado pelo West Ham e está garantido na primeira divisão para a próxima temporada.

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Torcedora Manchester United Casemiro
Torcedora do Manchester United homenageia Casemiro no Old Trafford antes de duelo com o Nottingham Forest (Foto: Darren Staples / AFP)

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