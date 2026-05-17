Chelsea anuncia Xabi Alonso, ex-Real Madrid, como treinador

O Chelsea anunciou na manhã deste domingo (17) a contratação de Xabi Alonso como treinador da equipe. O espanhol assinou contrato de quatro anos com o novo clube e assume o comando dos Blues a partir do início da próxima temporada, no dia 1º de julho.

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Xabi chega ao Chelsea meses após deixar o Real Madrid. Na atual temporada, o treinador comandou a equipe espanhola, mas foi demitido em janeiro após desgaste interno com parte do elenco, incluindo os brasileiros Vini Jr e Rodrygo, com a passagem encerrada depois da derrota para o Barcelona na final da Supercopa da Espanha.

Antes do Real Madrid, Xabi Alonso comandou o Bayer Leverkusen, onde conquistou o primeiro título alemão da história do clube e de maneira invicta, além da Copa da Alemanha. Como jogador, o espanhol teve passagem na Premier League e marcou época atuando pelo Liverpool, conquistando uma Champions League com os Reds.

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— O Chelsea é um dos maiores clubes do futebol mundial e me enche de enorme orgulho me tornar treinador deste grande clube. Pelas minhas conversas com o grupo proprietário e com a liderança esportiva, está claro que compartilhamos a mesma ambição — afirmou o treinador no anúncio oficial do clube.

— Queremos construir uma equipe capaz de competir constantemente no mais alto nível e lutar por títulos. Há muito talento no elenco e um enorme potencial neste clube. Será uma grande honra liderar isso. Agora, o foco está no trabalho duro, na construção da cultura certa e na conquista de títulos completou.

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No anúncio, o Chelsea destacou a experiência do treinador, o modelo de jogo, capacidade de liderança e o perfil de gestão como fatores para a contratação. O clube afirmou ainda que a chegada de Xabi Alonso "representa o início de uma nova etapa do projeto esportivo do clube em Stamford Bridge".

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Xabi Alonso, novo técnico do Chelsea (Foto: JAVIER SORIANO / AFP)

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