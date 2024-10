Futebol espanhol encara ‘crise’ após fiasco na rodada europeia

Bellingham lamenta derrota do Real Madrid por 1 a 0 diante do Lille (França) pela Champions League (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/10/2024 - 07:30 • Madri (ESP)

O futebol espanhol deixou uma má impressão na rodada do meio de semana do futebol europeu. Isso porque, dos sete clubes que disputam Champions League, Europa League e Conference League, apenas dois venceram: Barcelona e Athletic Bilbao.

➡️ Veja a classificação atualizada da fase de liga da Uefa Champions League!

O clube catalão goleou o Young Boys (Suíça) por 5 a 0 na última terça-feira (1) e conquistou a sua primeira vitória na maior competição de clubes do mundo. A equipe do País Basco, por sua vez, superou o AZ Alkmaar (Holanda) por 2 a 0, em jogo válido pela segunda rodada da Liga Europa, e conquistou a sua primeira vitória na competição.

As demais equipes acabaram derrotadas, algumas de maneira constrangedora. É o caso do Atlético de Madrid, goleado por 4 a 0 pelo Benfica (Portugal) na Champions League. O resultado, incomum para a equipe, fez com que o técnico Diego Simeone se tornasse alvo de jornais e sites da Espanha, que criticaram suas "decisões incompreensíveis".

Rival do Atlético, o Real Madrid também sofreu uma derrota inesperada, o 1 a 0 diante do Lille (França). O resultado fez com que o técnico Carlo Ancelotti admitisse, pela primeira vez, que sua equipe vem atuando mal durante toda a temporada. Mais do que isso: o italiano reconheceu que ainda não encontrou a melhor forma do seu time atuar, mesmo com tantos astros no elenco.

- Está claro que temos que melhorar, é complicado. É difícil analisar o jogo, fomos muito mal. Tem sido difícil para nós fazer tudo. A sensação é que nos custa criar, a posse de bola tem sido lenta, com poucas ideias… É óbvio que as coisas não saíram. Temos atacantes que precisam de que joguemos de maneira mais vertical.

Jogadores do Atlético de Madrid deixam o campo cabisbaixos após derrota por 4 a 0 diante do Benfica (Foto: FILIPE AMORIM / AFP)

Por fim, o Girona, o quarto espanhol na disputa da Liga dos Campeões, sofreu a sua segunda derrota, por 3 a 2 diante do Feyenoord (Holanda) em casa.

A consequência dos resultados negativos é que nenhum clube de La Liga está entre os oito primeiros colocados da Champions, naquilo que seria a zona de classificação direta para as oitavas de final da competição.

A mesma situação acontece na Europa League, competição disputada por Bilbao e Real Sociedad: com uma vitória e um empate, o primeiro ocupa a 11ª posição da tabela, que dá direito a uma vaga na fase de 16 avos de final da competição; o segundo, por sua vez, ainda não venceu no torneio e está fora de qualquer zona de classificação.

Por fim, o Real Betis, foi derrotado pelo Légia Varsóvia (Polônia) na estreia da Conference League. Embora seja apenas a primeira rodada, o time do brasileiro Vitor Roque ocupa apenas a 26ª posição da tabela, também fora do mata-mata.

É difícil imaginar as equipes da Espanha fora do mata-mata das competições europeias. O novo formato dos torneios, no entanto, tornou imprevisível o desenrolar da primeira fase. As próximas rodadas devem indicar qual será o destino das equipes espanholas em busca das conquistas continentais.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional