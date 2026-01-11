Torcedores do Corinthians reagem à nova contratação: 'Se preparem'
Meio-campista chegou ao Timão em 2011
Se "um bom filho a casa torna", Matheus Pereira volta para provar que o ditado vai se fazer valer no Corinthians. Cria da base do Timão, o meio-campista tem o retorno encaminhado ao clube e já vem sendo recebido com entusiasmo pela torcida nas redes sociais. O jogador chega por empréstimo de uma temporada, com opção de compra ao fim do vínculo.
A expectativa do Corinthians é que Matheus Pereira chegue ao clube ainda neste domingo (11) para realizar exames médicos e, se aprovado, assinar contrato.
O meio-campista chegou ao Timão em 2011, para o Sub-15, passou por todas as categorias de base e fez sua estreia no profissional em 2015, mas entrou em campo profissionalmente apenas duas vezes.
Após sair do Corinthians, Matheus atuou por Empoli e Juventus, na Itália; Bordeaux e Dijon, na França; além do Barcelona B e Eibar, na Espanha. O ex-camisa 5 do Leão também passou pelo Paraná.
Em maio do ano passado, foi contratado pelo Fortaleza, onde disputou 20 jogos, marcou dois gols e deu três assistências.
Corinthians traça estratégia para reforços após fim do transfer ban
Nesta sexta-feira (9), a Fifa retirou o transfer ban após o Corinthians pagar uma dívida com o Santos Laguna, referente à contratação de Félix Torres, realizada em 2024. O Timão pagou cerca de R$ 35 milhões, à vista, ao time mexicano. Com isso, ficou livre da punição da Fifa, que vigorava desde agosto do ano passado, e está autorizado a fazer contratações nesta janela de transferências.
Marcelo Paz, novo executivo de futebol do Timão, revelou que o clube atua no mercado para trazer novos jogadores, mas descartou "loucuras" financeiras. A ideia é contratar apenas atletas livres ou por empréstimo.
