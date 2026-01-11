Raphinha vira assunto durante Barcelona x Real Madrid: 'Sempre faz isso'
Equipes vão empatando por 2 a 2 no El Clásico deste domingo (11)
- Matéria
- Mais Notícias
A partida entre Barcelona e Real Madrid reservou algo especial para o brasileiro Raphinha, como de costume. Conhecido por marcar no clássico mais importante da Espanha, o camisa 11 culé fez um bonito gol no duelo disputado neste domingo (11).
Golaço de Vini Jr em Barcelona x Real Madrid choca web: ‘Aposentou’
Fora de Campo
Sem Mbappé, Barcelona e Real Madrid divulgam escalações para final da Supercopa
Futebol Internacional
Barcelona x Real Madrid: onde assistir ao vivo e prováveis escalações ao jogo pela Supercopa da Espanha
Onde Assistir
Raphinha abriu o placar para o Barcelona, e Vini Jr fez um golaço para deixar tudo igual. Antes do final da primeira etapa, Lewandowski botou os Culés na frente mais uma vez, e Gonzalo García empatou minutos depois.
➡️Golaço de Vini Jr em Barcelona x Real Madrid choca web: 'Aposentou'
Nas redes sociais, o assunto do jogo entre Barcelona e Real Madrid foi Raphinha, que costuma fazer gols no clássico. Veja o lance e os comentários abaixo:
Veja gol de Raphinha no clássico
Tradução sobre Raphinha: Ele sempre faz isso. Muito consistente.
Tradução sobre o brasileiro em Barcelona x Real Madrid: O melhor brasileiro em campo nesta noite.
Escalações de Barcelona e Real Madrid
Barcelona e Real Madrid divulgaram as escalações para o El Clásico deste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. Para o duelo, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Kylian Mbappé no banco de reservas, visto que se recuperou recentemente de lesão no joelho. Por outro lado, Hansi Flick iniciou com todo o time titular dos blaugranas.
📲 Siga o Lance! Fora de Campo no WhatsApp e saiba o que rola fora das 4 linhas
Titulares do Barcelona para pegar o Real Madrid: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.
Reservas: Ter Stegen, Ronald Araújo, Ferran Torres, Rashford, Casadó, Gerard Martín, Roony, Dani Olmo, Bernal, Szczesny e Tommy.
Escalação do Real Madrid para pegar o Barcelona: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Arda Güler; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr.
Reservas: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappé, Fran García, Rüdiger, Mastantuono, Jiménez, Gonzalo García, Thiago e Dani Ceballos.
- Matéria
- Mais Notícias