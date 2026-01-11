menu hamburguer
Raphinha vira assunto durante Barcelona x Real Madrid: 'Sempre faz isso'

Equipes vão empatando por 2 a 2 no El Clásico deste domingo (11)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
17:24
Raphinha - Barcelona x Real Madrid - Supercopa Espanha
imagem cameraRaphinha marcou belo gol em Barcelona x Real Madrid (Foto: Fadel SENNA / AFP)
A partida entre Barcelona e Real Madrid reservou algo especial para o brasileiro Raphinha, como de costume. Conhecido por marcar no clássico mais importante da Espanha, o camisa 11 culé fez um bonito gol no duelo disputado neste domingo (11).

Raphinha abriu o placar para o Barcelona, e Vini Jr fez um golaço para deixar tudo igual. Antes do final da primeira etapa, Lewandowski botou os Culés na frente mais uma vez, e Gonzalo García empatou minutos depois.

➡️Golaço de Vini Jr em Barcelona x Real Madrid choca web: 'Aposentou'

Nas redes sociais, o assunto do jogo entre Barcelona e Real Madrid foi Raphinha, que costuma fazer gols no clássico. Veja o lance e os comentários abaixo:

Raphinha - Barcelona x Real Madrid - Supercopa Espanha
Raphinha comemora gol marcado no El Clásico (Foto: Fadel SENNA / AFP)

Veja gol de Raphinha no clássico

Tradução sobre Raphinha: Ele sempre faz isso. Muito consistente.

Tradução sobre o brasileiro em Barcelona x Real Madrid: O melhor brasileiro em campo nesta noite.


Escalações de Barcelona e Real Madrid

Barcelona e Real Madrid divulgaram as escalações para o El Clásico deste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. Para o duelo, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Kylian Mbappé no banco de reservas, visto que se recuperou recentemente de lesão no joelho. Por outro lado, Hansi Flick iniciou com todo o time titular dos blaugranas.

Titulares do Barcelona para pegar o Real Madrid: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Reservas: Ter Stegen, Ronald Araújo, Ferran Torres, Rashford, Casadó, Gerard Martín, Roony, Dani Olmo, Bernal, Szczesny e Tommy.

Escalação do Real Madrid para pegar o Barcelona: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Arda Güler; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr.

Reservas: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappé, Fran García, Rüdiger, Mastantuono, Jiménez, Gonzalo García, Thiago e Dani Ceballos.

Tudo sobre

