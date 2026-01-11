Golaço de Vini Jr em Barcelona x Real Madrid choca web: 'Aposentou'
Brasileiro brilhou no clássico deste domingo (11)
Barcelona e Real Madrid estão se enfrentando, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela Supercopa da Espanha. No primeiro tempo, Vini Jr fez um golaço, e os europeus foram à loucura com o brasileiro.
A inspiração brasileira no clássico entre Barcelona e Real Madrid não é só de Vini Jr. Raphinha abriu o placar para o Barcelona, e o cria do Flamengo empatou. Antes do final da primeira etapa, Lewandowski botou os Culés na frente mais uma vez, e Gonzalo García empatou de novo.
Nas redes sociais, apesar do primeiro tempo agitado em Barcelona x Real Madrid, o grande destaque foi o gol de Vini Jr. O brasileiro driblou três antes de finalizar no cantinho e balançar a rede no clássico. Veja o lance e os comentários abaixo:
Veja gol de Vini Jr e reação da web
Escalações de Barcelona e Real Madrid
Barcelona e Real Madrid divulgaram as escalações para o El Clásico deste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. Para o duelo, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Kylian Mbappé no banco de reservas, visto que se recuperou recentemente de lesão no joelho. Por outro lado, Hansi Flick iniciou com todo o time titular dos blaugranas.
Titulares do Barcelona para pegar o Real Madrid: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.
Reservas: Ter Stegen, Ronald Araújo, Ferran Torres, Rashford, Casadó, Gerard Martín, Roony, Dani Olmo, Bernal, Szczesny e Tommy.
Escalação do Real Madrid para pegar o Barcelona: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Arda Güler; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr.
Reservas: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappé, Fran García, Rüdiger, Mastantuono, Jiménez, Gonzalo García, Thiago e Dani Ceballos.
