Fora de Campo

Golaço de Vini Jr em Barcelona x Real Madrid choca web: 'Aposentou'

Brasileiro brilhou no clássico deste domingo (11)

Bernardo Pinho
Rio de Janeiro (RJ)
Dia 11/01/2026
17:07
Vini Jr em ação pelo Real Madrid contra a Juventus, pela Champions League
Vini Jr marcou golaço em Barcelona x Real Madris (Foto: Thomas Coex/AFP)
  • Matéria
  • Mais Notícias

Barcelona e Real Madrid estão se enfrentando, na tarde deste domingo (11), em jogo válido pela Supercopa da Espanha. No primeiro tempo, Vini Jr fez um golaço, e os europeus foram à loucura com o brasileiro.

A inspiração brasileira no clássico entre Barcelona e Real Madrid não é só de Vini Jr. Raphinha abriu o placar para o Barcelona, e o cria do Flamengo empatou. Antes do final da primeira etapa, Lewandowski botou os Culés na frente mais uma vez, e Gonzalo García empatou de novo.

➡️Torcedores de Flamengo e Cruzeiro reagem a gol de Gabigol: 'É muito melhor'

Nas redes sociais, apesar do primeiro tempo agitado em Barcelona x Real Madrid, o grande destaque foi o gol de Vini Jr. O brasileiro driblou três antes de finalizar no cantinho e balançar a rede no clássico. Veja o lance e os comentários abaixo:

➡️Torcedores reagem a lance de Gabigol em Santos x Novorizontino: 'Absurdo'

Vini Jr marcou golaço em Barcelona x Real Madrid (Haitham AL-SHUKAIRI / AFP)
Veja gol de Vini Jr e reação da web

Escalações de Barcelona e Real Madrid

Barcelona e Real Madrid divulgaram as escalações para o El Clásico deste domingo (11), às 16h (de Brasília), pela grande decisão da Supercopa da Espanha. Para o duelo, o técnico Xabi Alonso optou por deixar Kylian Mbappé no banco de reservas, visto que se recuperou recentemente de lesão no joelho. Por outro lado, Hansi Flick iniciou com todo o time titular dos blaugranas.

Titulares do Barcelona para pegar o Real Madrid: Joan Garcia; Jules Koundé, Eric Garcia, Pau Cubarsí e Alex Baldé; Frenkie de Jong, Fermín López e Pedri; Lamine Yamal, Raphinha e Lewandowski.

Reservas: Ter Stegen, Ronald Araújo, Ferran Torres, Rashford, Casadó, Gerard Martín, Roony, Dani Olmo, Bernal, Szczesny e Tommy.

Escalação do Real Madrid para pegar o Barcelona: Courtois; Valverde, Asencio, Huijsen e Carreras; Camavinga, Tchouaméni e Arda Güler; Rodrygo, Bellingham e Vini Jr.

Reservas: Lunin, Carvajal, Alaba, Mbappé, Fran García, Rüdiger, Mastantuono, Jiménez, Gonzalo García, Thiago e Dani Ceballos.

