Craque do Real Madrid se machuca e preocupa a França
Volante deixou treinamento com dores e será reavaliado antes dos próximos jogos
O técnico Zinedine Zidane ganhou uma nova preocupação às vésperas dos próximos compromissos da França pela Liga das Nações. O volante Aurélien Tchouaméni, do Real Madrid, não conseguiu concluir o treinamento desta terça-feira (10), em Clairefontaine, e passou a ser dúvida para os confrontos contra Itália e Turquia.
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Segundo informações atribuídas ao jornal francês L'Équipe, o meio-campista de 26 anos apresenta um problema físico na região púbica e precisará passar por avaliações para determinar a gravidade do quadro. A situação preocupa a comissão técnica francesa, que já enfrenta uma série de baixas durante a atual Data Fifa.
A possível ausência de Tchouaméni representa mais um obstáculo para Zidane, que tenta organizar a equipe para a reta final da fase de grupos da competição.
Tchouaméni preocupa Real Madrid e seleção francesa
O volante havia retornado à lista de convocados da França depois de ficar fora dos compromissos anteriores por questões físicas.
Em setembro, Zidane explicou que preferiu deixar Tchouaméni no Real Madrid para que o jogador concluísse seu processo de recuperação. Na ocasião, o treinador considerou que a permanência na Espanha seria a melhor alternativa para evitar novos problemas.
Agora, o francês enfrenta outro contratempo justamente quando buscava recuperar espaço na seleção.
A condição física do jogador será acompanhada nos próximos dias. Ainda não há confirmação de que Tchouaméni esteja fora dos dois jogos, e sua disponibilidade dependerá dos resultados das avaliações médicas.
O problema também exige atenção do Real Madrid, que acompanha a situação de um de seus principais jogadores de meio-campo durante a pausa para os compromissos internacionais.
França acumula desfalques antes da Liga das Nações
A situação de Tchouaméni amplia as preocupações de Zinedine Zidane em um período marcado por problemas físicos no elenco francês.
O defensor Pierre Kalulu, da Juventus, já havia deixado a concentração por lesão. Outro desfalque confirmado é o atacante Marcus Thuram, da Inter de Milão, que apresentou um problema na musculatura posterior da coxa direita.
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