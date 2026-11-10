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Emprestado pelo Botafogo, goleiro brilha contra o Benfica

Léo Linck faz duas das melhores defesas da rodada da liga

PorPedro BernardoRio de Janeiro (RJ)
10/11/2026 16:28
Supervisionado porMarcelo Bertoldo,
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Leo, goleiro, mergulha para defender a bola perto da meta em jogo de futebol.
Aos 25 anos, Léo Linck se consolida na Europa em empréstimo cedido pelo Botafogo (Foto: Facebook / Estrela Amadora)

O goleiro brasileiro Léo Linck vive momento de afirmação no futebol europeu. Titular absoluto do Estrela Amadora, o jogador de 25 anos foi o grande destaque individual da última rodada do Campeonato Português após uma atuação monumental diante do tradicional Benfica.

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Goleiro da Estrela Amadora, uniforme azul com nº 24, luvas, em campo.
Aos 25 anos, Léo Linck se consolida na Europa em empréstimo cedido pelo Botafogo (Foto: Facebook / Estrela Amadora)

A exibição de gala contra os Encarnados rendeu reconhecimento institucional: Léo Linck foi eleito autor de duas das cinco defesas mais difíceis da rodada nos canais oficiais da Primeira Liga, frustrando o ataque adversário com intervenções plásticas e reflexo apurado debaixo das traves.

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— É sempre bom entrar em campo e ajudar minha equipe, ainda mais em uma partida contra um gigante do país. Infelizmente a vitória não veio, mas entendo que fizemos uma partida bem competitiva. Agora o objetivo é retomar o caminho das vitórias — afirmou o goleiro alvinegro.

Primeira experiência no exterior e raízes brasileiras

Cedido por empréstimo pelo Botafogo, clube que detém seus direitos federativos, Léo Linck disputa sua primeira temporada no futebol internacional. O arqueiro construiu grande parte de sua formação nas categorias de base do Athletico Paranaense — onde chegou ainda no sub-15 — antes de se transferir para o Glorioso.

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Apesar da mudança drástica de cenário, o camisa 1 assumiu a titularidade da equipe portuguesa desde sua chegada e avalia com entusiasmo sua rápida transição cultural e esportiva.

— Tem sido um grande desafio pra mim, mas tenho conseguido me adaptar bem dentro e fora de campo. Todo o elenco me recebeu bem e isso facilita o processo no dia a dia. Quero seguir crescendo e sendo importante para o grupo durante os jogos — completou o atleta.

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