Um dos líderes do elenco do Botafogo e destaque nas conquistas de 2024, o zagueiro Bastos passou por cirurgia no joelho esquerdo após retornar dos Estados Unidos. Em suas redes sociais, o angolano compartilhou sua evolução na recuperação e comoveu torcedores.

🏥Bastos passa por cirurgia no joelho esquerdo

A cirurgia do zagueiro Bastos foi acompanhada por Tiago Carminatti, do departamento médico do clube, Mestre em Ciências do Sistema Musculoesquelético. O tempo de recuperação não foi divulgado pelo Alvinegro.

Bastos não disputa uma partida oficial desde fevereiro deste ano, quando foi a campo na vitória do Botafogo por 1 a 0 sobre o Nova Iguaçu, pelo Campeonato Carioca.

O zagueiro angolano chegou a atuar 45 minutos no jogo-treino contra o Novorizontino, já com Renato Paiva, e esta foi sua última exibição. Depois iniciou tratamento conservador, indicado e acompanhado pelo clube, e viajou para os Estados Unidos visando o Mundial de Clubes. Lá, sentiu novamente o problema e retornou ao Brasil. A cirurgia, então, foi a última saída.

Bastos em ação pelo Botafogo (Foto: Vítor Silva/Botafogo)

⭐Botafogo joga hoje

Botafogo e Vitória se enfrentam nesta quarta-feira (16), às 21h30 (horário de Brasília), no Estádio Olímpico Nilton Santos, no Rio de Janeiro, pela 14ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro 2025.

⚽ PROVÁVEL ESCALAÇÃO

Botafogo (Técnico: Davide Ancelotti)

John; Vitinho, Kaio, Barboza, Telles; Gregore, M. Freitas; Artur, Montoro, Savarino e Arthur Cabral