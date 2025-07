Reforço de 19 anos se apresenta ao Barcelona: ‘Melhoro meus companheiros’

Nesta segunda-feira (14), o Barcelona anunciou a contratação do sueco Roony Bardghji, de 19 anos. O jogador chega para ser peça de rotação do elenco, mas se mostrou animado com a oportunidade. Em entrevista ao canal oficial do Barcelona, Bardghji revelou quais são suas principais valências e como pode ajudar a equipe.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Jogar no Barcelona é uma honra que poucos jogadores podem desfrutar. Quando restringido a jogadores suecos, este número é ainda menor. Foram apenas três antes de Bardghji, que não escondeu sua felicidade.

continua após a publicidade

— Não tenho palavras para descrever o que estou sentindo agora. Estou muito feliz, é um grande dia para mim, para minha família e para as pessoas ao meu redor. É um sonho que tenho desde muito pequeno. É espetacular estar aqui. Acho que só dois ou três suecos jogaram no Barça antes de mim. É algo muito grande. Para mim e para os suecos, isso é muito importante.

Os únicos suecos que atuaram pelo Barcelona antes do jovem foram Ibrahimovic - que venceu uma La Liga e um Mundial -, Larsson - que conquistou duas La Ligas e uma Champions League - e Patrick Andersson, que não tem nenhum título pelo clube. Bardghji tem a missão de superar os compatriotas para marcar sua história no Barcelona. O atacante ainda falou sobre seu estilo de jogo:

continua após a publicidade

— Sou um jogador que gosta de ter a bola e pedir o jogo. Sou alguém que melhora os companheiros, gosto de jogar com eles. A temporada passada do time foi espetacular. Tomara que possamos repetir isso neste ano e chegar até o fim em todas as competições, esse é o objetivo. E individualmente, minha meta é ir entrando aos poucos no time, ter minutos e mostrar quem sou. Espero contribuir com gols e assistências. Vou dar o meu máximo para que o clube alcance seus objetivos.

Saiba mais sobre a contratação de Bardghji pelo Barcelona

Roony Bardghji (Foto: Divulgação/ FC Copenhague)

Lamine Yamal, craque do Barcelona, agora terá uma concorrência no setor ofensivo. O clube anunciou, nesta segunda-feira (14), a contratação do jovem Roony Bardghji, de apenas 19 anos, comprado junto ao Copenhague, da Dinamarca.

Bardghji já era monitorado pela diretoria catalã desde o verão europeu de 2024, e custou apenas dois milhões de euros (pouco mais de R$ 13 milhões na cotação atual) aos cofres espanhóis. O vínculo entre as partes terá duração de quatro anos, expirando ao fim do vínculo de 2029.

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.