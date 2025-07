Estatística assusta torcedores em goleada sofrida pelo Vasco: ‘Que loucura’

O Vasco da Gama foi goleado pelo Independiente del Valle, por 4 a 0, no jogo de ida dos playoffs de oitavas de final da Sul-Americana. O resultado por si só já chama atenção, mas uma estatística assustou demais os torcedores.

Durante os 90 minutos, mais os acréscimos, o time do Vasco trocou 82 passes, contra 444 do Independiente del Valle. O número é bem abaixo da média, principalmente levando em conta o estilo de jogo adotado por Fernando Diniz.

Vale destacar que o Vasco perdeu Lucas Piton, expulso, com apenas 11 minutos de jogo. Além da dificuldade de jogar com um a menos, o Cruzmaltino ainda lutava contra o cansaço gerado pela altitude de 2.850 metros de Quito.

Assim que acabou a partida, e os dados foram divulgados, os torcedores começaram a se manifestar nas redes sociais. A surpresa gerada pelos números foi tão grande quanto a do largo resultado criado pelos equatorianos em cima do Vasco. Veja abaixo.

Hugo Moura em ação com a camisa do Vasco (Foto: Rodrigo BUENDIA / AFP)

Veja a reação dos torcedores com a estatística na derrota do Vasco para o Independiente del Valle

Como foi o jogo

O Vasco não se intimidou com o Independiente del Valle nem transpareceu que sentiu os 2.850 metros da altitude de Quito. Desde os minutos iniciais, o Cruz-Maltino jogou de igual para igual com a equipe equatoriana.

No entanto, a estratégia de Diniz foi comprometida logo aos 11 minutos. Lucas Piton deu um pisão em Guagua e recebeu um cartão amarelo. O VAR chamou o árbitro, que mudou a decisão e expulsou o lateral-esquerdo cruz-maltino.

Se a missão era difícil, se tornou mais complicada. Mesmo assim, o Vasco não se abateu e teve duas grandes chances com Rayan em cobranças de falta aos 17 e 19 minutos. O Del Valle respondeu somente aos 31 minutos com Spinelli, que cabeceou no travessão. Na sequência do lance, Léo Jardim fez um milagre.

O Independiente del Valle foi crescendo até que nos acréscimos do primeiro tempo os equatorianos abriram o placar. Guagua cabeceou, Léo Jardim chegou na bola, mas no rebote Carabajal balançou a rede.

O Vasco voltou do intervalo modificado. Diniz optou por tirar Nuno Moreira e colocar mais um zagueiro. Mauricio Lemos foi o escolhido. Nada adiantou e, logo aos 3 minutos, o Del Valle ampliou com Mercado. O volante dominou de peito e emendou um belo chute no canto para marcar o segundo gol da equipe equatoriana. Dois minutos depois, aos 5 minutos, Spinelli fez o terceiro.

Aos 36 minutos, Mercado marcou o quarto para o Del Valle. Fernández chutou forte, a bola bateu nas costas de Mauricio Lemos e sobrou limpa para o volante balançar a rede pela segunda vez no jogo.

Se fosse da vontade, o Independiente del Valle poderia ainda ter feito um estrago maior. Porém, os equatorianos esbarraram nas grandes defesas de Léo Jardim, que teve mais uma grande atuação e ainda defendeu um pênalti ao final da partida.