Apesar da goleada sofrida pelo Vasco na última terça-feira (15), nem tudo foi ruim na visão do jornalista Walace Borges, da TNT Sports. Léo Jardim, goleiro cruz-maltino que renovou seu contrato com o clube na última semana, foi considerado um destaque positivo da partida. O goleiro defendeu um pênalti no segundo tempo.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre o Gigante agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Vasco

➡️ ANÁLISE: Derrotas viram rotina num Vasco que apresenta os mesmos problemas há tempos

Léo Jardim fica no Vasco até 2030

O Vasco anunciou a renovação de contrato com Léo Jardim, válido até 2030. A renovação com o goleiro era uma das prioridades da diretoria, que fez a primeira oferta em dezembro do ano passado.

Léo Jardim tinha contrato até o final de 2025, com uma cláusula automática de renovação por mais um ano, caso o goleiro disputasse 50% das partidas da equipe nesta temporada.

continua após a publicidade

A chegada de Admar Lopes foi crucial para destravar as negociações. O dirigente português trabalhou com Jardim no Lille, da França, entre 2019 e 2020, além de ter uma boa relação com os representantes do jogador. Titular absoluto, o goleiro disputou 138 dos 143 jogos possíveis, desde sua chegada no início de 2023.