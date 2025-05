Bayern de Munique mira jogador português do Milan para ponta

O Bayern de Munique está de olho no ponta esquerda do Milan. O atual campeão da Bundesliga busca reforço na posição e está supostamente mirando no jogador português Rafael Leão.

Segundo o jornalista Florian Plettenberg, da Sky Sport, o Bayern quer um novo ponta para a próxima temporada, e Leão é o nome principal para ocupar a posição.

Além dele, Kaoru Mitoma, do Brighton & Hove Albion, também é visto como uma opção, mas o clube alemão vê o português como um nome mais experiente e com um potencial mais evidente.

Na última temporada com o Milan, o atacante marcou 12 gols e deu 13 assistências em todas as competições. Na temporada 21/22, o jogador recebeu o prêmio de melhor jogador da liga italiana após conquistar o primeiro título da Série A do Milan em 11 anos.

Apesar do grande momento de Leão, o Milan enfrenta má fase. Sem participar da Liga dos Campeões na próxima temporada, o clube se torna menos atrativo para permanência do português, que busca um palco maior.

Rafael Leão, alvo do Bayern, joga pelo Milan neste sábado (24)

Rafael Leão entra em campo neste sábado (24) pelo Campeonato Italiano. O Milan enfrenta o Monza, às 15h45 (de Brasília), pela 38ª e última rodada da competição no San Siro. A partida terá transmissão no Disney+ e ESPN 2.

O Milan está na nona posição da tabela do italiano e acumula 60 pontos. O clube conquistou 17 vitórias, 9 empates e 11 derrotas.