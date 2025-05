Em sua primeira temporada pelo Real Madrid, Kylian Mbappé fez 31 gols em La Liga e assumiu a liderança na corrida pela Chuteira de Ouro na Europa na temporada 2024/25. Neste sábado (24), o craque marcou duas vezes contra a Real Sociedad e ultrapassou Viktor Gyokeres na disputa pelo prêmio individual. O sueco fez 39 gols no campeonato português, mas o francês leva a vantagem no coeficiente do Campeonato Espanhol.

Com o número de gols, Mbappé chegou a 62 pontos na corrida pela Chuteira de Ouro. Já Gyokeres estacionou nos 58,5. Real Madrid e Sporting não jogam mais na temporada. Mas por que Mbappé está na frente mesmo com menos gols?

As cinco principais ligas da Europa (Espanha, Inglaterra, Itália, França e Alemanha) têm coeficiente dois na contagem de gols em ligas nacionais. Da 6ª à 22ª liga no ranking da Uefa, o coeficiente é 1,5. Isso significa que cada gol nas cinco principais ligas europeias valem dois pontos, enquanto um gol nas demais ligas vale 1,5 pontos.

Salah ainda pode ultrapassar Mbappé na Chuteira de Ouro

Salah pode ultrapassar Mbappé na corrida pela Chuteira de Ouro (Foto: Paul Ellis/AFP)

Neste domingo (25), o Salah ainda tem a chance de ultrapassar Mbappé e vencer a Chuteira de Ouro da temporada. O egípcio tem 28 gols nesta edição da Premier League, e precisa de um hat-trick para igualar o francês, chegando nos 62 pontos. O Liverpool entra em campo às 12h (de Brasília) em Anfield contra o Crystal Palace. A única grande motivação do jogo é esta, uma vez que o Liverpool já é campeão da competição e o Palace está em 12º e não briga por mais nada na tabela.

