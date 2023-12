Com a igualdade no placar, a equipe de Pep Guardiola voltou a pressionar novamente a saída de bola dos Spurs. A marcação funcionou, e o time de Manchester voltou à frente no marcador aos 35', quando Haaland deu toque para trás e encontrou Grealish, que chegou batendo rasteiro sem chance de defesa para o goleiro Vicario. Quando tudo se encaminhava para uma vitória do City, mais uma vez a trave foi aliada dos Spurs. Kulusevski venceu Aké pelo alto e cabeceou para o fundo da rede de Ederson. Fim de jogo: tudo igual no Etihad.