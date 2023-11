Apesar do interesse e do planejamento do próximo ano estar em andamento, o Verdão não pretende avançar por contratações neste momento. Isso porque o foco do clube está totalmente voltado às rodadas finais do Campeonato Brasileiro. Líder do torneio de pontos corridos, o Palmeiras depende apenas de si para ser campeão — América-MG, Fluminense e Cruzeiro são os adversários dos últimos três jogos.