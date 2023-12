A 14ª rodada do Campeonato Inglês teve início neste sábado (2) com a vitória do Brentford sobre o Luton Town por 3 a 1. A bola rolou para outras quatro partidas, com destaque para a vitória do Arsenal contra o Wolverhampton e a derrota do Manchester United para o Newcastle. A rodada se encerra neste domingo (3), com mais cinco duelos. Confira com o Lance! o resumo dos jogos da Premier League.