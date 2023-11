A partida começou com superioridade do Leipzig, que conseguiu aproveitar os "vacilos" defensivos do Manchester City. Logo aos 12' do primeiro tempo, o goleiro Blaswich lançou a bola em direção ao ataque e, ao vencer a disputa de corpo com os defensores, Openda invadiu a área e finalizou no canto esquerdo de Ederson. Placar aberto em Manchester. Aos 32', o atacante belga, em jogada de contra-ataque, marcou mais uma vez, ampliando para os visitantes.