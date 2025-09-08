menu hamburguer
Em um dos jogos mais emocionantes das Eliminatórias Europeias para a Copa do Mundo de 2026, a Itália superou Israel por 5 a 4, de virada, nesta segunda-feira (8). A partida aconteceu no estádio Nagyerdei, em Debrecen, na Hungria, e foi válida pela sexta rodada do Grupo I. O duelo teve de tudo: viradas, gols contra, falhas defensivas e brilho individual de atacantes.

Os gols italianos foram marcados por Moise Kean (duas vezes), Politano, Raspadori e Tonali. Do lado israelense, Peretz balançou as redes duas vezes, enquanto Bastoni e Locatelli anotaram contra.

Com o resultado, a Itália conseguiu se recuperar no Grupo I e garantiu a segunda posição na tabela. O time, que tem um jogo a menos, ultrapassou o próprio Israel e agora se encontra na zona de classificação para a Copa do Mundo.

Israel x Itália: como foi o jogo?

Apesar do favoritismo, a Itália começou desconcentrada. Errava passes no meio e deixava espaços na defesa, enquanto Israel mostrava maior intensidade. Logo no início, os israelenses até abriram o placar após cobrança de escanteio, mas o gol foi anulado pelo VAR.

Israel chegava melhor no ataque e era mais ligado na partida. Em jogada de ataque, a seleção israelense fez uma boa trama, trabalhando do meio para o canto. O atacante Biton tocou e infiltrou, recebendo da direita dentro da grande área. Perto da linha de fundo, o jogador cruzou para a área. Locatelli tentou tirar a bola, mas se atrapalhou e empurrou a bola para o próprio gol.

O gol acordou a Itália, que passou a pressionar mais. Aos poucos, a equipe de Gattuso empurrava os israelenses para trás, explorando sobretudo a velocidade de Retegui e Kean. O empate saiu ainda no primeiro tempo: em belo lançamento de Barella, Retegui dominou ajeutando para Moise Kean, que driblou para dentro e finalizou no canto, sem chances para o goleiro Peretz.

Na reta final do primeiro tempo, a Itália era mais ativa no jogo, finalizava mais e dominava a posse de bola, impondo uma pressão em Israel. Em uma jogada de ataque rápida, Barella viu Retegui avançando entre os defensores e acionou o atacante em uma lancamento pelo alto. O camisa 9 conseguiu dominar tranquilamente e rolou para Moise Kean que avançava paralelamente, em velociadade. O atacante dominou, driblou puxando para dentro, e deu uma tacada de sinuca no canto esquerdo do goleiro, empatando a partida.

O primeiro tempo terminou com o jogo mais equilibrado, com um leve domínio da Itália. Os times ficaram mais cautelosos, já que a vitória era a grande missão. Na segunda etapa, o jogo era diferente. As equipes saíam mais para o jogo e o duelo ficava mais animado.

Jogadores da Itália e Israel disputando a bola no confronto do Grupo I (Foto: Attila Kisbenedek/AFP)
A segunda etapa foi ainda mais movimentada. Logo no início, Solomon mostrou porque é o principal nome da seleção israelense. Pela esquerda, driblou Politano com facilidade, levou até a linha de fundo e cruzou rasteiro. Peretz apareceu livre na pequena área e chutou firme para fazer 2 a 1 para Israel.

O gol parecia abalar os italianos, mas a reação foi imediata. Na saída de bola, Dimarco lançou Retegui, que se atrapalhou no domínio. A sobra caiu nos pés de Kean, que soltou uma bomba da entrada da área e empatou novamente: 2 a 2.

Protagonista do jogo, Moise Kean recebeu duas pancadas na cabeça e teve que sair momentaneamente do jogo. Entretanto, a Itália não se abalou e teve outro atacante tomou o protagonismo para si: Retegui. O jogador recebeu, sustentou o combate no pivô e tocou com categoria para Politano, que vinha em velocidade. O ponta chutou de primeira, virando a partida para a Itália. Era a terceira assistência do camisa 9 no confronto.

O ritmo, porém, não diminuiu. Donnarumma precisou salvar em cruzamento desviado e, minutos depois, a zaga italiana voltou a falhar. Revivo cruzou forte da esquerda, Bastoni tentou cortar e acabou mandando contra a própria meta: 3 a 3.

Gattuso mexeu no ataque e lançou Raspadori, que logo deixou sua marca. Em jogada de troca de passes rápidos entre Frattesi e Barella, a bola chegou ao atacante, que finalizou de primeira para recolocar a Itália na frente: 4 a 3.

Os minutos finais foram de pura tensão. Israel não se entregou e voltou a pressionar. Aos 41 minutos, após cobrança ensaiada de falta, Mizrahi levantou na área e Peretz, oportunista, completou de cabeça para fazer 4 a 4, anotando seu segundo gol na partida.

Quando tudo parecia encaminhar para o empate, a Itália encontrou forças para buscar a vitória. Cambiaso evitou que a bola saísse pela lateral e cruzou rasteiro para Tonali. O volante arriscou de fora da área e a bola atravessou toda a defesa sem desvio, enganando o goleiro Glazer e morrendo no fundo das redes: 5 a 4. Foi o golpe final em um jogo eletrizante, marcado por alternâncias e drama até o último minuto.

O que vem por aí?

A próxima partida de Israel será na próxima Data Fifa, quando a seleção enfrentará a Noruega, líder do Grupo I. O jogo acontecerá no dia 11 de outubro, às 13h (de Brasília). A Itália voltará a campo no mesmo dia, mas enfrenta a Estônia, às 15h45 (de Brasília).

