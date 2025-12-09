menu hamburguer
imagem topo menu
logo Lance!X
Logo Lance!
Ícone de Times

Times

Ícone de Futebol

Futebol

Ícone de Esportes

Esportes

Ícone de Lance! +

Lance! +

imagem casa breadcrumbsimagem casa breadcrumbsFutebol Internacional

Técnico do Cruz Azul manda recado antes de duelo contra Flamengo: 'Motivado'

Cruz Azul e Flamengo se enfrentam no "Derby das Américas", no Mundial

3d13ae9e-b840-45f7-842b-b86ec9364191_eu-aspect-ratio-1024-1024
Emive Ferreira
Rio de Janeiro (RJ)
Supervisionado porNathalia Gomes,
Dia 09/12/2025
11:52
Atualizado há 1 minutos
Nicolás Larcamón
imagem cameraNicolás Larcamón, treinador do Cruz Azul (Foto: Mexsports)
  • Matéria
  • Mais Notícias

O Cruz Azul desembarcou no Catar para disputar o "Derby das Américas" contra o Flamengo, pelo Mundial, carregando dúvidas sobre o momento da equipe e também sobre o futuro de Nicolás Larcamón. Eliminado na semifinal do Apertura 2025, o time mexicano tenta transformar o torneio da Fifa em uma chance de reabilitação — mas o treinador argentino fez questão de minimizar qualquer narrativa de "salvação".

continua após a publicidade

Relacionadas

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Treinador rebate pressão e explica foco da equipe

Em entrevista coletiva antes do confronto, nesta terça-feira (9), Larcamón demonstrou incômodo com a ideia de que vencer o Flamengo seria uma forma de resgatar a temporada. Quando questionado se a classificação ao jogo contra o Pyramids "salvaria o semestre", o técnico respondeu de maneira firme que o objetivo do Cruz Azul não é apagar o passado recente, mas sim manter o padrão de jogo construído nos últimos meses. Ele frisou que a equipe precisa se concentrar em "executar seu estilo", reforçando que o foco do elenco está na identidade e não em qualquer pressão externa.

continua após a publicidade

Apesar da turbulência após a queda para o Tigres, na semifinal do Torneio Apertura na Liga MX, o treinador afirmou que os jogadores chegam para o duelo "motivados e com bom semblante". Ele também revelou que o zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco sofreu uma luxação no confronto da semifinal e é dúvida para a partida.

Larcamón ainda deixou um recado direto para a torcida celeste: disse que o grupo quer "transcender por meio da identidade", destacando que a equipe está comprometida em representar o clube com personalidade mesmo diante de um adversário de alto nível como o Flamengo.

continua após a publicidade
Equipe do Cruz Azul posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)
Equipe do Cruz Azul posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)

Cruz Azul chega ao Catar após longa viagem

A delegação viajou logo após a eliminação no Apertura. O trajeto ao Catar incluiu duas escalas e durou cerca de 20 horas, mas ocorreu sem contratempos. O cansaço, porém, não impediu o início imediato da preparação: o elenco participou de uma sessão dupla de treinamentos no próprio dia da chegada.

Larcamón explicou que, apesar da logística complicada, o planejamento não muda: a orientação é dar continuidade ao trabalho realizado durante toda a temporada. O treinador mantém sigilo sobre a escalação, especialmente após surpreender na semifinal, quando optou por deixar nomes importantes — como José Paradela — no banco de reservas.

Nicolás Larcámon chega com cargo questionado

Após a eliminação do Cruz Azul na semifinal do Apertura, o treinador argentino ganhou lugar nos trending topics com alguns torcedores do clube mexicano pedindo a sua saída com a hashtag #FueraLarcamón ("Fora, Larcamón", em português).

📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.

➡️Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial

circulo com pontos dentroTudo sobre

Siga o Lance! no Google News
Logo Google News
  • Matéria
  • Mais Notícias