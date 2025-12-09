Técnico do Cruz Azul manda recado antes de duelo contra Flamengo: 'Motivado'
Cruz Azul e Flamengo se enfrentam no "Derby das Américas", no Mundial
O Cruz Azul desembarcou no Catar para disputar o "Derby das Américas" contra o Flamengo, pelo Mundial, carregando dúvidas sobre o momento da equipe e também sobre o futuro de Nicolás Larcamón. Eliminado na semifinal do Apertura 2025, o time mexicano tenta transformar o torneio da Fifa em uma chance de reabilitação — mas o treinador argentino fez questão de minimizar qualquer narrativa de "salvação".
Treinador rebate pressão e explica foco da equipe
Em entrevista coletiva antes do confronto, nesta terça-feira (9), Larcamón demonstrou incômodo com a ideia de que vencer o Flamengo seria uma forma de resgatar a temporada. Quando questionado se a classificação ao jogo contra o Pyramids "salvaria o semestre", o técnico respondeu de maneira firme que o objetivo do Cruz Azul não é apagar o passado recente, mas sim manter o padrão de jogo construído nos últimos meses. Ele frisou que a equipe precisa se concentrar em "executar seu estilo", reforçando que o foco do elenco está na identidade e não em qualquer pressão externa.
Apesar da turbulência após a queda para o Tigres, na semifinal do Torneio Apertura na Liga MX, o treinador afirmou que os jogadores chegam para o duelo "motivados e com bom semblante". Ele também revelou que o zagueiro Jesús "Chiquete" Orozco sofreu uma luxação no confronto da semifinal e é dúvida para a partida.
Larcamón ainda deixou um recado direto para a torcida celeste: disse que o grupo quer "transcender por meio da identidade", destacando que a equipe está comprometida em representar o clube com personalidade mesmo diante de um adversário de alto nível como o Flamengo.
Cruz Azul chega ao Catar após longa viagem
A delegação viajou logo após a eliminação no Apertura. O trajeto ao Catar incluiu duas escalas e durou cerca de 20 horas, mas ocorreu sem contratempos. O cansaço, porém, não impediu o início imediato da preparação: o elenco participou de uma sessão dupla de treinamentos no próprio dia da chegada.
Larcamón explicou que, apesar da logística complicada, o planejamento não muda: a orientação é dar continuidade ao trabalho realizado durante toda a temporada. O treinador mantém sigilo sobre a escalação, especialmente após surpreender na semifinal, quando optou por deixar nomes importantes — como José Paradela — no banco de reservas.
Nicolás Larcámon chega com cargo questionado
Após a eliminação do Cruz Azul na semifinal do Apertura, o treinador argentino ganhou lugar nos trending topics com alguns torcedores do clube mexicano pedindo a sua saída com a hashtag #FueraLarcamón ("Fora, Larcamón", em português).
