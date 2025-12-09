Adversário do Flamengo, Cruz Azul faz parte de reestruturação milionária; veja

O Flamengo inicia sua caminhada na Copa Intercontinental diante do Cruz Azul, adversário que representa a nova potência financeira do futebol mexicano. O clube investiu R$ 308 milhões em reforços na última temporada e integra o movimento de reestruturação econômica que mudou o patamar do Campeonato Mexicano. O confronto das quartas de final será nesta quarta-feira (10), às 14h (de Brasília).

O Cruz Azul pertence a uma grande companhia de cimento e é um dos quatro clubes mais tradicionais do México, ao lado de América, Chivas e Pumas. Com nove títulos nacionais, o time integra uma liga formada majoritariamente por equipes vinculadas a grandes empresas privadas, o que explica o volume de recursos mobilizados. Em 2025, apenas Brasil e Estados Unidos superaram o México em valores movimentados no mercado internacional.

Antes do jogo contra o Flamengo, especialistas destacam a força econômica do país e o perfil empresarial da Liga MX. Esse cenário foi detalhado por Renato Martinez, vice-presidente da Roc Nation Sports, ao explicar como a estrutura financeira se consolidou nas últimas décadas.

— O futebol sempre foi o esporte mais popular no México, e a economia do país cresceu muito nas últimas décadas. Além disso, muitos mexicanos enriqueceram nos Estados Unidos, gerando grande audiência por lá. A maioria dos seus grandes clubes faz parte de propriedades de grandes empresas, administrados de forma profissional faz tempo, reconhecidos mundialmente como bons pagadores, o que ajuda no convencimento dos atletas a se mudarem para o país.

A influência mexicana também se estende aos Estados Unidos. Durante anos, a MLS operou em nível inferior ao da Liga MX. Com a chegada de investimentos e a presença de estrelas como Messi e Suárez, o futebol no país eduz essa distância, mas o México segue como maior campeão da Liga dos Campeões da Concacaf, com 40 títulos – longe dos seis da Costa Rica e dos três dos Estados Unidos.

Equipe do Cruz Azul, adversário do Flamengo no Mundial, posada para foto antes do primeiro jogo das semifinais da Liga Mexicana (Foto: Carl de Souza/AFP)

Dentro de campo, o Cruz Azul chega fortalecido contra o Flamengo. Seu elenco é avaliado em 82,1 milhões de euros (R$ 518,2 milhões), o segundo mais valioso do país, atrás apenas do América. O Rubro-Negro, por sua vez, lidera o comparativo com 195,9 milhões de euros (R$ 1,2 bilhão).

O investimento recente do Cruz Azul se reflete nas contratações: três das cinco transferências mais caras da história do clube ocorreram nas últimas duas temporadas, incluindo o zagueiro Orozco, o meia Paradela e o atacante Giakoumakis. A equipe tenta repetir o feito do Pachuca, que derrotou o Botafogo no Derby das Américas de 2024, e mira protagonismo internacional diante do Flamengo.

Flamengo na Copa Intercontinental

O primeiro confronto do Flamengo no Mundial será pelo Derby das Américas, quando reúne campeões da Conmebol e da Concacaf. Quem avançar enfrentará o Pyramids, do Egito, na semifinal marcada para sábado (13). A final está prevista para o dia 17 de dezembro contra o PSG, atual campeão da Champions League.

